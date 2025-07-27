الأحد 27 يوليو 2025
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محافظات

نائب محافظ الدقهلية يترأس اجتماعا لبحث توفير الخدمات بالمنصورة الجديدة

اجتماع نائب محافظ
اجتماع نائب محافظ الدقهلية، فيتو

 عقد الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية اجتماعا للتأكيد على توفير الخدمات التي تحتاجها مدينة المنصورة الجديدة حتى تكون مصدر جذب للمواطنين، كما أكد على توفير الخدمات اللازمة للمعيشة مثل توفير الخبز المدعم ووسائل مواصلات من وإلى باقي المدن.

نائب محافظ الدقهلية يترأس اجتماعا لبحث توفير الخدمات بمدينة المنصورة الجديدة

 جاء الاجتماع تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وعلى خلفية مكتسبات لقاء اللواء المحافظ مع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي أسفرت عن عدد من القرارات الهامة لصالح أبناء الدقهلية.

توفير خدمة بريدية على مدار 24 ساعة

 وخلال الاجتماع تم الاتفاق على توفير خدمة بريدية على مدار 24 ساعة، وكذلك توفير عدد من التخصصات الطبية المختلفة بمركز طب الأسرة بالمنصورة الجديدة تشمل الباطنة والأطفال وغيرها، وكذلك توفير مختلف أنواع العلاج اللازم، وإقامة نقطة إسعاف دائمة.

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