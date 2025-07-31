الخميس 31 يوليو 2025
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اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية بتعاملات اليوم

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أداء جلسة الخميس، وأداء الآسواق الخليجية، والتي مالت للتواجد في المنطقة الحمراء فيما عدا مؤشر سوق الكويت. 


ففي بالمملكة العربية السعودية 

 

انخفض موشر ألسوق الرئيسي بنسبة 0.38%، وتقدر ب 40 نقطة ليصل إلى 10874نقطة، بقيم تداول تجاوز 7 مليارات ريال.


وفي الكويت


ارتفع موشر الكويت 50بنسبة 0.02%وتقدر ب 4 نقاط، ليصل إلى 7587نقطة، بقيم تداول تجاوز 45زمليون دينار.


وفي الإمارات


انخفضت المؤشرات الإماراتية حيث انخفض موشر سوق دبي بنسبة 0.65%وتقدر ب 6168 نقطة.

 


وفي أبوظبي  انخفض مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.03%وتقدر ب 3نقاط ليصل إلى 10350 نقطة  بقيم تداول تجاوز 3 مليارات درهم.

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