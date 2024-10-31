الخميس 31 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

خبيرة توضح أداء مؤشرات البورصات الخليجية بتعاملات نهاية الأسبوع

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال: إنه تباين أداء المؤشرات الخليجية في جلسة الخميس، نهاية الأسبوع. 

ففي المملكة العربية السعودية انخفض المؤشر الرئيسي بنسبه 0.10%، وهي تقدر بـ 12 نقطة ليصل الى 12007نقطة وسط قيم تداول تصل لـ 6 مليارات ريال.


وفي الكويت عاد المؤشر الكويتي 50 للمنطقة الخضراء، حيث ارتفع بنسبة 0.65%، وهي تقدر ب 44 نقطة ليصل إلى 6453 نقطة، وسط قيم تداولات تصل إلى 45 مليون دينار.


وفي الامارات سيطر التباين على تعاملات مؤشرات الأسواق، وفي دبي ارتفع مؤشر السوق بنسبة 0.50% وهي تقدر بـ 23 نقطة ليصل إلى 4626 نقطة.
 

وفي أبو ظبي تواجد مؤشر فوتسي ابوظبي في المنطقه الحمراء، حيث انخفض مؤشر أبو ظبي بنسبة 0.09%، وهي تقدر بـ 10 نقاط ليصل الى 9319 نقطة، وسط قيم تداول إجمالية للأسواق تجاوز 3 مليارات درهم.

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية تزامنا مع نتائج أعمال الربع الثالث من العام

تباين أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اداء المؤشرات اسواق المال العربية السعودية المؤشرات الخليجية المملكة العربية السعودية خبيرة اسواق المال مملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودي

مواد متعلقة

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية بتعاملات نهاية الأسبوع

أخبار الاقتصاد.. إقبال ضعيف على الشراء في الأوكازيون الصيفي، البورصة تربح 32 مليار جنيه خلال تداولات اليوم، 400 جنيه زيادة في سعر الجنيه الذهب

هل تعافت البورصات الخليجية من تداعيات موجة التصحيح العالمية العنيفة؟، مؤشرات مبشرة

الأوقاف: افتتاح 24 مسجدًا الجمعة المقبلة

خبيرة: بورصات الخليج تكتسي باللون الأحمر على خلفية بوادر ركود اقتصادي عالمي

مصر تتسلم 63 ألف طن قمح من رومانيا لصالح هيئة السلع التموينية

خبيرة ترصد تأثيرات قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة على البورصات الخليجية

الأوقاف تعلن خريطة افتتاح المساجد الجديدة اليوم الجمعة

الأكثر قراءة

ابتعدوا عن أكشاك الكهرباء وأعمدة الإنارة، تحذير عاجل من الأرصاد لمواجهة أمطار الغد

خريطة سقوط الأمطار الغزيرة الرعدية في المحافظات غدا

بيان عاجل للقوات المسلحة بشأن حقيقة مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية

هل يشهد الجنيه تعويما جديدا في الفترة المقبلة؟ وزير المالية السابق يوضح

شركات الاتصالات توقف خدمات الكاش مع بدء التوقيت الشتوي، التفاصيل

اديني عمر وارميني في البحر، أول ظهور للناجي الوحيد من بين 13 مصريا غرقوا بالمتوسط

اتحاد الكرة يوقع عقوبات كبيرة على ثلاثي الزمالك بعد أحداث السوبر بالإمارات

لا تنس تأخير ساعتك 60 دقيقة في هذا الموعد

منوعات

المزيد

فريق علماء يرمم وجه مصاصة دماء مدفونة منذ 400 عام (فيديو)

موجة غضب واسعة في تركيا بسبب حصان، ما القصة؟

ارتفاع ضحايا الفيضانات في إسبانيا إلى 155 قتيلا (فيديو)

ماسك يستحوذ على مجمع سري لجمع شمل عائلته، فما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الخميس بالسوق المحلي

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 31- 10- 2024 في الأسواق

أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 31- 10- 2024 في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الخميس 31-10-2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مع بداية التوقيت الشتوي.. مواعيد تشغيل قطارات المترو بالخطوط الثلاثة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صفة غسل النبي من الجنابة، و4 حالات يجب فيها الاغتسال

ما هي الفريضة الغائبة عن المسلمين؟ خالد الجندي يجيب (فيديو)

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمار بن ياسر (2 – 2)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads