خبيرة توضح أداء مؤشرات البورصات الخليجية بتعاملات نهاية الأسبوع

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال: إنه تباين أداء المؤشرات الخليجية في جلسة الخميس، نهاية الأسبوع.

ففي المملكة العربية السعودية انخفض المؤشر الرئيسي بنسبه 0.10%، وهي تقدر بـ 12 نقطة ليصل الى 12007نقطة وسط قيم تداول تصل لـ 6 مليارات ريال.



وفي الكويت عاد المؤشر الكويتي 50 للمنطقة الخضراء، حيث ارتفع بنسبة 0.65%، وهي تقدر ب 44 نقطة ليصل إلى 6453 نقطة، وسط قيم تداولات تصل إلى 45 مليون دينار.



وفي الامارات سيطر التباين على تعاملات مؤشرات الأسواق، وفي دبي ارتفع مؤشر السوق بنسبة 0.50% وهي تقدر بـ 23 نقطة ليصل إلى 4626 نقطة.



وفي أبو ظبي تواجد مؤشر فوتسي ابوظبي في المنطقه الحمراء، حيث انخفض مؤشر أبو ظبي بنسبة 0.09%، وهي تقدر بـ 10 نقاط ليصل الى 9319 نقطة، وسط قيم تداول إجمالية للأسواق تجاوز 3 مليارات درهم.