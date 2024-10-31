خبيرة توضح أداء مؤشرات البورصات الخليجية بتعاملات نهاية الأسبوع
قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال: إنه تباين أداء المؤشرات الخليجية في جلسة الخميس، نهاية الأسبوع.
ففي المملكة العربية السعودية انخفض المؤشر الرئيسي بنسبه 0.10%، وهي تقدر بـ 12 نقطة ليصل الى 12007نقطة وسط قيم تداول تصل لـ 6 مليارات ريال.
وفي الكويت عاد المؤشر الكويتي 50 للمنطقة الخضراء، حيث ارتفع بنسبة 0.65%، وهي تقدر ب 44 نقطة ليصل إلى 6453 نقطة، وسط قيم تداولات تصل إلى 45 مليون دينار.
وفي الامارات سيطر التباين على تعاملات مؤشرات الأسواق، وفي دبي ارتفع مؤشر السوق بنسبة 0.50% وهي تقدر بـ 23 نقطة ليصل إلى 4626 نقطة.
وفي أبو ظبي تواجد مؤشر فوتسي ابوظبي في المنطقه الحمراء، حيث انخفض مؤشر أبو ظبي بنسبة 0.09%، وهي تقدر بـ 10 نقاط ليصل الى 9319 نقطة، وسط قيم تداول إجمالية للأسواق تجاوز 3 مليارات درهم.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.