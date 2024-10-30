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اقتصاد

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية تزامنا مع نتائج أعمال الربع الثالث من العام

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إنه بالتزامن مع موسم نتائج الاعمال عن الربع الثالث من العام المالي الحالي،وارتفاع اسعار اسهم شركات واستقرار الاخري،ما انعكس علي اداء المؤشرات الخليجية  وجعلها علي تباين دائم، إضافة إلى التصعيد في المنطقه والتى تحولت الي ساحة صرعات دائمه.

واشارت أنه لابد من ننظر إلى  أداء المؤشرات بين الدعوم والمقاومه وخاصه المؤشر السعودي، والذي كلما ارتفع أعلي الـ 12000يتداول ادناها.


وفي المملكه العربيه السعوديه


ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبه 0.01%وهي تقدر ب 2نقطة ليصل الي 12064نقطة وسط قيم تداول تصل الي 8مليار جنيه.


وفي الكويت


انخفض مؤشر الكويت 50 بنسبه 0.31%وهي تقدر ب 21نقطة ليصل 6426نقطة وسط قيم تداول تجاوز 40مليون دينار.


وفي الامارات


تواجدت مؤشرات الاسواق في المنطقه الخضراء حيث ارتفع مؤشر سوق ابوظبي بنسبه 0.11%وهي تقدر ب 11نقطة ليصل الي 9322نقطة،   كما ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبه 0.49%وهي تقدرب 25نقطة ليصل الي 4606نقطة، وسط قيم تداول اجماليه تجاوز ال 3مليار درهم اجمالي تداولات الاسواق بنهايه جلسه التداول.

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