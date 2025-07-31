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أسامة ربيع: قناة السويس استوعبت منذ عام 1956 وحتى اليوم أكثر من مليون سفينة

الفريق أسامة ربيع،
الفريق أسامة ربيع، فيتو

أعلن الفريق أسامة ربيع  رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة حققت منذ عام 1956 وحتى اليوم عبور أكثر من مليون و100 ألف سفينة، بإجمالي عائدات تجاوزت 153 مليار دولار.  

أسامة ربيع: قناة السويس الطريق المستدام الأمثل والأكثر توفيرًا

أسامة ربيع: ملتزمون بالدور المحوري لقناة السويس في تحقيق الاستدامة لسلاسل الإمداد العالمية

الحفاظ على السيادة الملاحية 

وأكد أن ما تحقق يعكس نجاح الإدارة الوطنية في الحفاظ على سيادة الممر الملاحي الأهم عالميًا، وذلك خلال احتفالية في الذكرى الـ69 لتأميم قناة السويس.

تطور غير مسبوق لم يحدث منذ افتتاحها 

وأضاف الفريق ربيع، خلال احتفالية الهيئة بذكرى التأميم، أن القناة شهدت منذ عام 1956 تطورًا غير مسبوق لم يحدث منذ افتتاحها عام 1869، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع على مدار الساعة مشروعات تطوير القناة، خصوصًا في المنطقة الجنوبية، التي باتت تمثل محورًا مهمًا لتعزيز الملاحة.

وأشار إلى أن حادث جنوح السفينة "إيفر جيفن" كان دافعًا قويًّا لتطوير المنطقة الجنوبية، مؤكدًا أن مشروع التوسعة أضاف 10 كيلومترات جديدة إلى القناة، ليصل إجمالي طول الجزء المزدوج إلى 82 كم، وهو ما ساهم في تقليل الحوادث وزيادة عدد السفن المارة وتحسين خدمة العبور الملاحي.

تعاون هيئة قناة السويس مع القطاع الخاص 

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن توجيهات القيادة السياسية تضمنت التعاون مع القطاع الخاص في مشروعات بناء القاطرات والوحدات البحرية، مشيرًا إلى أن الهيئة بنت يختين وتعاقدت مع ترسانة البحر الأحمر، بالإضافة إلى إنشاء مصنع جديد للقاطرات وتطوير الترسانة البحرية التابعة للهيئة.

وشدد الفريق ربيع على أن مصر ملتزمة بجميع الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، موضحًا أن تطوير القناة جرى بما يتناسب مع متطلبات الملاحة العالمية دون الإخلال بالسيادة المصرية.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن قناة السويس تُعد أكثر الممرات الملاحية أمانًا واستدامة في العالم، خالية من القرصنة والإرهاب، وتدار بكوادر مصرية من مرشدين وبحارة على أعلى مستوى تدريبي، لتظل القناة شريانًا رئيسيًّا لمرور التجارة العالمية دون تأخير أو خسائر.

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