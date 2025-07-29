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محافظات

دمياط تحتفل بـ "يوم مصر الرياضية" من شاطئ رأس البر

دمياط تحتفل بـيوم
دمياط تحتفل بـ"يوم مصر الرياضية" من شاطئ رأس البر

شاركت محافظة دمياط في فعاليات "يوم مصر الرياضية"، ضمن الاحتفالات التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بجميع محافظات الجمهورية، تخليدًا للذكرى التاريخية لأول إنجاز أوليمبي مصري في دورة أمستردام 1928.

 

رعاية وزارية ودعم محلي

جاءت الفعالية تحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وبمشاركة الدكتور محمد فوزي مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وبالتزامن مع انطلاق الفعاليات رسميًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي أكد أن هذه المبادرة تأتي تأكيدًا على أهمية الرياضة كأداة فاعلة في التنمية المجتمعية وبناء الإنسان، ودعمًا مستمرًا للأبطال الأوليمبيين.

 

دمياط تحتفل بـ
دمياط تحتفل بـ"يوم مصر الرياضية" من شاطئ رأس البر

 

 

أنشطة رياضية مفتوحة ومسيرات شعبية

شهدت الفعالية تنظيم مجموعة من الأنشطة الرياضية المفتوحة، شملت مسابقات لياقة بدنية، وألعاب تنافسية وترفيهية، ومسيرات مشي على الشاطئ، إلى جانب مشاركة مميزة من المشروع القومي للبطل الأوليمبي، المعني برعاية وتطوير المواهب الرياضية الشابة في مختلف المحافظات.

إشادة بالتعاون ودعم القيادة

من جانبه، عبّر الدكتور محمد فوزي عن تقديره للدعم الذي توليه وزارة الشباب والرياضة للأنشطة الرياضية في دمياط، مشيدًا بتعاون الدكتور أيمن الشهابي في توفير كافة سبل الدعم اللوجستي لإنجاح هذا الحدث، مؤكدًا أن:

> "يوم مصر الرياضية لا يُحيي إنجازات الماضي فقط، بل يصنع منصة جديدة للانطلاق نحو مستقبل رياضي واعد للأجيال القادمة".

 

حضور رسمي ومجتمعي يعكس روح الفريق

شهدت الفعالية حضور عدد من قيادات مديرية الشباب والرياضة ورؤساء الإدارات، في تفاعل يعكس الروح الجماعية والتكامل المؤسسي، ويؤكد أن محافظة دمياط كانت ولا تزال نموذجًا للتميز في دعم الرياضة والتنمية المستدامة.
 

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