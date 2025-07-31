الخميس 31 يوليو 2025
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خارج الحدود

الرئيس الأوكراني يحرض على تغيير النظام الروسي

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس، دول العالم، بالضغط من أجل "تغيير النظام" في روسيا، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيواصل زعزعة استقرار جيران بلاده في حال لم يحصل ذلك.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي بمناسبة مرور 50 عامًا على توقيع "اتفاقية هلسنكي" بشأن احترام الحدود وسلامة الأراضي: "أرى أنه من الممكن الضغط على روسيا لإنهاء هذه الحرب. بدأتها ويمكن دفعها لإنهائها، لكن ما لم يهدف العالم إلى تغيير النظام في روسيا، يعني ذلك أن موسكو ستواصل محاولة زعزعة استقرار البلدان المجاورة حتى بعد انتهاء الحرب".

وفي نفس الإطار، قال وزير خارجية أوكرانيا أندريه سيبيغا، إن "الوقت حان لممارسة ضغوط قصوى على موسكو" بعد هجوم روسي أوقع 6 قتلى وعشرات الجرحى في كييف.وكتب الوزير عبر منصة إكس، "إنه صباح فظيع في كييف. الرئيس ترامب كان سخيًا جدًا وصبورًا جدًا مع بوتين محاولًا إيجاد حل".

وأضاف، أن بوتين "لا يأبه لأي محاولة لإنهاء عمليات القتل. يسعى فقط إلى التدمير والقتل. لأن وجود مجرم الحرب هذا مرتبط بهذه الحرب العبثية التي لا يمكنه الانتصار فيها لكنه يرفض إنهاءها. يجب أن يواجه العدالة".

وأكد: "حان الوقت لجعله يشعر بالألم وبعواقب خياراته. حان الوقت لممارسة ضغوط قصوى على موسكو. يجب تنسيق كل العقوبات. حان وقت فرض السلام عبر القوة".

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الرئيس الأوكراني النظام الروسي فولوديمير زيلينسكي روسيا بوتين

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