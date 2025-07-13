جهاز حماية المنافسة يوافق على 3 صفقات استحواذ جديدة

قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على 3 طلبات لصفقات استحواذ جديدة داخل السوق المحلية.

الموافقة على 3 طلبات لصفقات استحواذ جديدة

وتشمل قائمة موافقات الجهاز طلب استحواذ شركة كيو لوجيستيكس القابضة على نسبة تصل إلى 100% من إجمالي أسهم شركة أرامكس، بالإضافة إلى طلب استحواذ شركة دي بلاي انترتينمنت ليميتد على 33.8% من إجمالي أسهم شركة أو إس إن ستريمينج ليميتد.



كما وافق الجهاز على طلب استحواذ شركة أي تي أي اينفرسيونيس إندوسترياليس إن سيمينتو إي ماترياليس س.ل. على عدد 527,887,144 سهم بنسبة 85.98% من أسھم شركة صناعات مواد البناء.

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