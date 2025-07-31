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ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل آسر الحلقة الأخيرة

أبطال مسلسل آسر،
أبطال مسلسل آسر، فيتو

بعد رحلة درامية طويلة حافلة بالصراعات والتقلبات، يقترب المسلسل اللبناني آسر من إسدال الستار على حكايته المثيرة، التي تشابكت فيها خيوط الانتقام والعداوة والحب والخذلان، ولم يتبق سوى عدد قليل من الحلقات قبل أن يودعه متابعيه.

موعد عرض مسلسل آسر الحلقة الأخيرة

وفيما يخص موعد عرض مسلسل آسر الحلقة الأخيرة، فإن الحلقة 90 والأخيرة من مسلسل آسر سوف يتم عرضها يوم الأربعاء المقبل، الموافق 6 أغسطس، في تمام الساعة الثامنة مساءً عبر منصة شاهد.

تفاصيل مسلسل آسر   

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير “إيزيل”، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.    

وهو يتكون من 90 حلقة، ويُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، نادين خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.    

وتدور أحداث مسلسل “آسر” في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

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