الجمعة 01 أغسطس 2025
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اقتصاد

هل يمكن تأجير خزينة في بنك القاهرة؟

بنك القاهرة
بنك القاهرة

يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن طريقه تأجير خزنة داخل البنك.

وأوضح بنك القاهرة أن الخطوات اللازمة لعملية تأجير خزنة في البنك كالتالي:


العملاء المستهدفين:
يلزم لتأجير خزينة حديدية أن يكون العميل / الزميل مسجل على شاشة البيانات الأساسية للبنك عميل ثروة ومراجعة أرصدة حساباته قبل عميلة التسجيل بنظام الخزائن الحديدية​"

اجراءات فتح الخزينة 
" فتح حساب للعميل ويتم خصم مصاريف تدبير خزينة وقيمة الإيجار السنوي من حساب العميل
فى حال وجود عميل جديد ويرغب فى تأجير خزينه يتم تجميد مبلغ 5000 جم من أى وعاء ادخارى
-  فى حالة وجود عميل قائم فى البنك ولديه خزينة ويرغب فى تجديدها يتم اعفائه من تجميد الـ 5000 جم
حال كونه منتظما فى سداد
- القيمة الإيجارية للخزينة ولا يوجد عليه متأخرات وفى حالة عدم انتظامه يتم التجميد وهذا يكون من صلاحيات مدير الفرع.
فى جميع الأحوال قيمة المبلغ المجمد ثابت لا يتغير بتغير حجم الخزينة.
- يعفى العاملون بالبنك مستأجري الخزائن الحديدية من المبلغ المجمد للتأمين على أن يكون الإعفاء بالنسبة لخزينة واحدة فقط.
لكل عامل مع الاستمرار في تخفيض ايجارات الخزائن الحديدية إلى النصف بالنسبة للعاملين الحاليين والسابقين الذين تركوا خدمة البنك لغير سبب تأديبي على أن يكونوا قد أمضوا في الخدمة مدة لا تقل عن 10 سنوات
( وتنطبق عليهم شروط تأجير خزينة حديدية أي عميل/ زميل ثروة)
المستندات المطلوبة: بطاقة الرقم القومى لإثبات الشخصية ​"
ما هى مصاريف ايجار الخزينة؟ 
يوجد مصاريف تدبير للخزينة تدفع مرة واحدة وتختلف مصاريف ايجار الخزينة بإختلاف حجمها طبقًا للمصاريف المقررة بالتعريفة البنكية.
 

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