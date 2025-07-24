أول رد من "التعاون الخليجي" على سياسات الضم الإسرائيلية للضفة الغربية وغور الأردن

أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية "سياسات الضم" الإسرائيلية، محذرا من أنها "تهدد أمن المنطقة".

فرض السيادة الإسرائيلية بالقوة على الضفة الغربية

وأعرب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره الشديدين لمقترح الكنيست بفرض السيادة الإسرائيلية بالقوة على الضفة الغربية وغور الأردن.

وقال جاسم محمد البديوي، في بيان اليوم الخميس، إن "هذا المقترح بنية فرض السيادة بالقوة، يؤكد على سياسات الضم الخطيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلية، والتي باتت تهدد أمن المنطقة وتعد انتهاكًا صارخًا للقرارات الدولية والأممية".

تصعيد التوترات في المنطقة والعالم

وأضاف أن مثل هذه الخطوة غير المسؤولة لن تؤدي إلا إلى تصعيد التوترات في المنطقة والعالم، وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وحازم لوقف أي إجراءات أحادية من شأنها تهديد فرص السلام الشامل والعادل.

دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة

وجدد التأكيد على الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة، وحقوقه المشروعة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية والمبنية على قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

وصوّت الكنيست الإسرائيلي، أمس الأربعاء، بأغلبية 71 صوتًا مقابل 13 لصالح اقتراح غير ملزم يدعم ضم الضفة الغربية.

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