الخميس 31 يوليو 2025
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سياسة

محمود مسلم من مؤتمر سوهاج: مصر لا تقبل بالإملاءات.. والسيسي يقود موقفا وطنيا مشرفا في دعم فلسطين

فيتو

أكد الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ الدكتور محمود مسلم، أن مصر كانت وستظل ركيزة أساسية في دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن "لولا مصر، لما بقيت هذه القضية حية في وجدان الأمة بهذا الزخم".

جاء ذلك خلال كلمة مسلم بالمؤتمر الجماهيري الذي عُقد بمحافظة سوهاج، حيث شدد أن الدولة المصرية لا تقبل الإملاءات من الأساس لا من الغرب، ولا تتلقى نصائح من الشرق، قائلًا: "نحن دولة تعرف جيدًا ما تفعل، وتتحرك بثقة ومسؤولية كاملين، دون وصاية من أحد.. بل لدينا منهجنا وأهدافنا واستراتيجتنا التي تعكس وعيا بقضايانا ويقيننا بتوفيق الله في خطواتنا لا حدود له"

وأشاد مسلم بالموقف الذي تتبناه القيادة السياسية المصرية تجاه الشعب الفلسطيني، معتبرا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود تحركا وطنيا مشرفا، يتسم بالشجاعة والاتزان، ويعكس مسؤولية تاريخية تجاه قضايا الأمة.

كما وصف مسلم الموقف المصري بـأنه "عنوان الثبات والكرامة"، مؤكدا أن تحركات الدولة المصرية في هذا الملف تنبع من قناعات راسخة واستقلالية في القرار الوطني.

وفي ختام كلمته، أشاد مسلم بوعي الشعب المصري والتفافه الصادق حول قيادته، معتبرًا أن هذا الاصطفاف الشعبي هو أحد أهم مصادر قوة الدولة في مواجهة التحديات وتعزيز دورها في دعم القضايا العادلة.

 

 

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الدكتور محمود مسلم مجلس الشيوخ دعم القضية الفلسطينية

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