هيئة قناة السويس تنظم احتفالية بمناسبة ذكرى التأميم بعد قليل

تنظم هيئة قناة السويس، بمبنى المارينا في محافظة الإسماعيلية، بعد قليل احتفالية "بذكرى تأميم القناة"، وذلك بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، وعدد من الوزراء ومحافظي الإقليم.

تدشين عدد من الوحدات البحرية

وتشمل فعاليات الحفل افتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة، منها محطة جديدة للمياه بالإسماعيلية وكباري عائمة، وتدشين عدد من الوحدات البحرية.

عرض تقديمي حول مستجدات حركة الملاحة

كما يقوم الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، باستعراض استراتيجية الهيئة من خلال عرضًا تقديميًا، يشمل الحديث عن المستجدات الخاصة بحركة الملاحة بالقناة والأنشطة الملاحية والخدمات البحرية المقدمة.

وترجع قصة تأميم القناة إلى أواخر عام 1955 عندما وصلت أرباح قناة السويس 35 مليون دولار، وكان نصيب مصر منها مليون جنيه فقط.

وكان موعد انتهاء امتياز الشركة الفرنسية عام 1968 حتى تعود ملكيتها الى مصر، وبدأت قيادة الثورة بحث تعديل هذا الوضع.

وفى مارس 1956 أشار وزير الخارجية البريطاني سلوين لويد أثناء زيارته لمصر إلى أن دولته تعتبر قناة السويس جزءا من مجتمع البترول فى الشرق الاوسط.

فرد عليه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بأن الدول العربية تتقاضى 50% من ارباح البترول بينما تتقاضى مصر 5% فقط من أرباح القناة ويجب معاملتنا بالمثل 50%.

سحب عرض تمويل السد العالى

وعندما سحبت الولايات المتحدة عرض تمويل السد العالى فكر عبد الناصر فى التأميم وعرض الأمر على كبير مهندسى القناة الدكتور مصطفى الحفناوى وأبلغه بإعلان التأميم أثناء إلقاء خطاب عيد الثورة وأن كلمة السر ديلسبس بعدها تسيطر مصر على شركة القناة.

نص خطاب جمال عبد الناصر لحظة التأميم

وبالفعل وأثناء الاحتفال بعيد الثورة ألقى الرئيس خطابا فى 26 يوليو 1956 أعلن فيه تأميم القناة قال فيه:

(أيها المواطنون حينما نتجه إلى المستقبل نشعر أن معاركنا لم تنته، مش سهل أبدا أن نبني أنفسنا وسط الأطماع الدولية والمؤامرات من حولنا. مش سهل أبدا أن نبني أنفسنا ونبني وطننا ونحقق استقلالنا السياسي ونحقق استقلالنا الاقتصادي. أمامنا أيها الإخوة معارك طويلة، سنكافح فيها. امامنا معارك طويلة لنعيش أحرارا، لنعيش كرماء، لنعيش أعزاء.

شركة قناة السويس اللى قاعدة فى باريس اغتصبت امتيازاتنا، لكن سنحصل على حقوقنا المغتصبة، وحانبنى السد العالى زى ما احنا عايزين، والــ35 مليون جنيه اللى بتاخدها شركة القنال ناخدها احنا 100 مليون لمنفعة مصر وبناء السد العالى).

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