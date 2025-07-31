الخميس 31 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

هيئة قناة السويس تنظم احتفالية بمناسبة ذكرى التأميم بعد قليل

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، فيتو

تنظم هيئة قناة السويس، بمبنى المارينا في محافظة الإسماعيلية، بعد قليل احتفالية "بذكرى تأميم القناة"، وذلك بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، وعدد من الوزراء ومحافظي الإقليم.   

محافظ الإسماعيلية: نسعى لتعزيز السياحة البيئية وتنشيط المقومات الطبيعية بالمحافظة

أسامة ربيع: قناة السويس الطريق المستدام الأمثل والأكثر توفيرًا

تدشين عدد من الوحدات البحرية 

وتشمل فعاليات الحفل افتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة، منها محطة جديدة للمياه بالإسماعيلية وكباري عائمة، وتدشين عدد من الوحدات البحرية. 

عرض تقديمي حول مستجدات حركة الملاحة 

كما يقوم الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، باستعراض استراتيجية الهيئة من خلال عرضًا تقديميًا، يشمل الحديث عن المستجدات الخاصة بحركة الملاحة بالقناة والأنشطة الملاحية والخدمات البحرية المقدمة. 

وترجع قصة تأميم القناة إلى أواخر عام 1955 عندما وصلت أرباح قناة السويس 35 مليون دولار، وكان نصيب مصر منها مليون جنيه فقط. 

وكان موعد انتهاء امتياز الشركة الفرنسية عام 1968 حتى تعود ملكيتها الى مصر، وبدأت قيادة الثورة بحث تعديل هذا الوضع. 

وفى مارس 1956 أشار وزير الخارجية البريطاني سلوين لويد أثناء زيارته لمصر إلى أن دولته تعتبر قناة السويس جزءا من مجتمع البترول فى الشرق الاوسط.

فرد عليه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بأن الدول العربية تتقاضى 50% من ارباح البترول بينما تتقاضى مصر 5% فقط من أرباح القناة ويجب معاملتنا بالمثل 50%.

سحب عرض تمويل السد العالى 

وعندما سحبت الولايات المتحدة عرض تمويل السد العالى فكر عبد الناصر فى التأميم وعرض الأمر على كبير مهندسى القناة الدكتور مصطفى الحفناوى وأبلغه بإعلان التأميم أثناء إلقاء خطاب عيد الثورة وأن كلمة السر ديلسبس بعدها تسيطر مصر على شركة القناة.   

نص خطاب جمال عبد الناصر  لحظة التأميم 

وبالفعل وأثناء الاحتفال بعيد الثورة ألقى الرئيس خطابا فى 26 يوليو 1956 أعلن فيه تأميم القناة قال فيه: 

(أيها المواطنون حينما نتجه إلى المستقبل نشعر أن معاركنا لم تنته، مش سهل أبدا أن نبني أنفسنا وسط الأطماع الدولية والمؤامرات من حولنا. مش سهل أبدا أن نبني أنفسنا ونبني وطننا ونحقق استقلالنا السياسي ونحقق استقلالنا الاقتصادي. أمامنا أيها الإخوة معارك طويلة، سنكافح فيها. امامنا معارك طويلة لنعيش أحرارا، لنعيش كرماء، لنعيش أعزاء.

شركة قناة السويس اللى قاعدة فى باريس اغتصبت امتيازاتنا، لكن سنحصل على حقوقنا المغتصبة، وحانبنى السد العالى زى ما احنا عايزين، والــ35 مليون جنيه اللى بتاخدها شركة القنال ناخدها احنا 100 مليون لمنفعة مصر وبناء السد العالى).  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قناة السويس أسامة ربيع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ذكرى تأميم قناة السويس تاميم قناة السويس

مواد متعلقة

أسامة ربيع: قناة السويس الطريق المستدام الأمثل والأكثر توفيرًا

أسامة ربيع: ملتزمون بالدور المحوري لقناة السويس في تحقيق الاستدامة لسلاسل الإمداد العالمية

أسامة ربيع يشهد توقيع بروتوكول بين هيئة قناة السويس وبنك مصر للتعاون في مشروعات التطوير العقاري

أسامة ربيع: حركة الملاحة بالقناة منتظمة ولم تتأثر بحادث غرق الحفار في البحر الأحمر

الأكثر قراءة

أستاذ قانون: الآن من حق مالكي الإيجار القديم طلب زيادة في القيمة الإيجارية

مشهد مروع، لحظة سقوط لعبة بركابها في أحد الملاهي بالسعودية (فيديو)

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيين 8 قضاة رؤساء لمحاكم الاستئناف

قرار عاجل من السكك الحديدية بشأن حادث قطار السنطة

جلسة بين الزمالك وبيراميدز لمحاولة ضم هذا الثنائي

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة (مستند)

صعود مفاجئ للدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

خدمات

المزيد

صعود مفاجئ للدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات الخميس 31-7-2025

الروس يواصل الانخفاض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025

المزيد

انفوجراف

قراءة القرآن نقطة تحول في حياته.. مشوار الكوميديان المناضل لطفي لبيب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد حديث علي جمعة، تعرف على اسم وصفة المهدي المنتظر ومكان خروجه

مضمونة ومجربة، أدعية الغنى من الفقر كما وردت في السنة النبوية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 31 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads