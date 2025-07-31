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محافظات

هيئة قناة السويس تدشن عددا من المشروعات احتفالا بذكرى التأميم (فيديو)

الاحتفال بذكرى التأميم
الاحتفال بذكرى التأميم

أجرت "فيتو" قبل قليل بثا مباشرا من مبنى المارينا في محافظة الإسماعيلية التابع لـ هيئة قناة السويس، لنقل احتفالية الهيئة "بذكرى تأميم القناة"، وذلك بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، وعدد من الوزراء ومحافظي الإقليم. 

تدشين عدد من الوحدات البحرية 

وشملت فعاليات الحفل افتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة، منها محطة مياه 26 يوليو بالإسماعيلية وكباري عائمة، بالاضافة إلى تدشين عدد من الوحدات البحرية.  

جانب من فعاليات الاحتفال، فيتو
جانب من فعاليات الاحتفال، فيتو
جانب من فعاليات الاحتفال، فيتو
جانب من فعاليات الاحتفال، فيتو

عرض تقديمي حول مستجدات حركة الملاحة 

كما يستعرض الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، استراتيجية الهيئة من خلال عرض تقديمي، يشمل الحديث عن المستجدات الخاصة بحركة الملاحة بالقناة والأنشطة الملاحية والخدمات البحرية المقدمة. 

جانب من فعاليات الاحتفال، فيتو
جانب من فعاليات الاحتفال، فيتو

 

جانب من فعاليات الاحتفال، فيتو
جانب من فعاليات الاحتفال، فيتو
جانب من فعاليات الاحتفال، فيتو
جانب من فعاليات الاحتفال، فيتو

وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، استقبل في وقت سابق الفريق أول ساهر شمشاد مرزا رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية، يرافقه السفير عامر شوكت السفير الباكستاني بالقاهرة، بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية. 

الهدف من اللقاء 

ويهدف اللقاء إلى بحث سبل التعاون المشترك، ويأتي على هامش الزيارة الرسمية لرئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية لمصر. 

تقدير العلاقات الباكستانية 

في كلمته، رحب الفريق أسامة ربيع بالوفد الباكستاني في هيئة قناة السويس، وأعرب عن تقديره لعلاقات الشراكة والصداقة التي تجمع البلدين، متمنيا نجاح المساعي الرامية لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك لاسيما المجال التجاري والبحري

تعزيز الدور الداعم للقناة

وأكد الفريق ربيع حرص قناة السويس على تعزيز دورها الداعم لحركة التجارة العالمية رغم التحديات المختلفة، مشيرا في هذا الصدد إلى تأثر معدلات عبور السفن بالقناة نتيجة الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر. 

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