كيفية الاشتراك في عرض سبيكة الذهب من البنك الأهلي؟

يبحث العديد من عملاء البنك الأهلي المصري عن طريقه الاشتراك في عرض سبيكة الذهب المقدم من البنك للعملاء.

وأوضح مسؤولو بنك الأهلي المصري تفاصيل العرض وهي كالتالي:

الحملة الترويجية سارية على كافة بطاقات الائتمان والخصم المباشر (الأصلية والإضافية) من فيزا وماستركارد فقط بعملة الجنيه المصري خلال شهري يوليو وأغسطس 2025.

الحملة الترويجية سارية على كافة شرائح منتجات بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر من فيزا وماستركارد فقط، بمعدل جائزتين شهريًا لكل شريحة من شرائح بطاقات الائتمان وجائزتين لكل شريحة من شرائح بطاقات الخصم المباشر، بإجمالي 20 جائزة لحاملي بطاقات الائتمان و20 جائزة لحاملي بطاقات الخصم المباشر خلال فترة الحملة الترويجية.

يتم السحب على سبائك ذهبية تتراوح بين 10 جرامات إلى 100 جرام.

يتم تطبيق قواعد السحب بوجود عدد فائزين احتياطيين في حالة عدم الوصول إلى أحد الفائزين الأساسيين.

عند قيام العميل باستخدام البطاقة الائتمانية أو بطاقة الخصم المباشر في المشتريات من خلال نقاط البيع الالكترونية لدى التجار و/أو مواقع الانترنت (محليًا & دوليًا) بحد أدنى إجمالي مجموع حركات بقيمة 1000جم شهريًا وبصرف النظر عن قيمة الحركة الواحدة، سيمثل كل مبلغ 1000 جم مشتريات فرصة للسحب على إحدى الجوائز (السبائك الذهبية) وذلك من إجمالي عدد 20 جائزة لعملاء بطاقات الائتمان و20 جائزة لعملاء بطاقات الخصم المباشر.

العميل له الحق بالفوز بالجائزة مرة واحدة فقط خلال مدة الحملة الترويجية (بمعنى في حالة فوز العميل في أحد شرائح أو أنواع البطاقات لن يكون له فرصة أخري للسحب على إحدى الجوائز لأي من شرائح/أنواع البطاقات الأخرى).

لا يحق للعميل التنازل عن الجائزة إلى الغير.

يتم استبعاد الحسابات أو البطاقات المغلقة خلال مدة الحملة الترويجية من الدخول في السحب.

حال إغلاق حساب الخصم المربوط على بطاقة الخصم المباشر الفائزة أو إغلاق البطاقة الائتمانية الفائزة لأي سبب من الأسباب يسقط على الفور حق العميل الفائز في الحصول على الجائزة أو المطالبة بها.

سيتم التواصل من جانب ممثل البنك مع العميل الفائز هاتفيًا، وحال تعذر الوصول إليه يحق للبنك إتاحة فرصة الفوز لعميل آخر.

يتم إجراء السحب في شهر أغسطس 2025 وذلك للعملاء الذين قاموا باستخدام بطاقاتهم الائتمانية أو الخصم المباشر خلال شهر يوليو 2025 وفقًا وتاريخ الحركة/حركات المشتريات.

يتم إجراء السحب في شهر سبتمبر 2025 وذلك للعملاء الذين قاموا باستخدام بطاقاتهم الائتمانية أو الخصم المباشر خلال شهر أغسطس 2025 وفقًا وتاريخ الحركة/ حركات المشتريات.

يتم إجراء سحب عشوائي يقوم فيه العملاء الفائزين في سحبي شهري أغسطس وسبتمبر 2025 باختيار إحدى الجوائز (السبائك الذهبية) التي تتراوح بين 10 جرام إلى 100 جرام.

يتم استبعاد إجمالي حركات الـ Refund من إجمالي حركات المشتريات (الشهرية) عند احتساب عدد فرص الفوز للعميل، يتم حساب فرص الفوز لكل بطاقة (ائتمان أو خصم) على حدة في حال امتلاك العميل أكثر من بطاقة.

يعامل حامل البطاقة الإضافية كعميل منفصل ويحق للعميل حامل البطاقة الأصلية استلام الجائزة في حالة فوز البطاقة الإضافية.

فيما يخص بطاقات الائتمان لن يتم احتساب قيمة الأقساط الشهرية التي يتم خصمها من البطاقة ضمن فرص الفوز ويتم احتساب الحركات الأصلية التي تم تقسيطها من خلال التجار أو من خلال خدمة تقسيط المشتريات عبر الهاتف حال إجرائها خلال شهري الحملة الترويجية.

لن يتم احتساب حركات شحن محفظة الأهلي فون كاش ضمن فرص الفوز.

الحملة الترويجية سارية على العملاء الحاليين والجدد.

تبدأ الحملة الترويجية من 1 يوليو 2025 وحتى 31 أغسطس 2025 وفقًا وتاريخ حركات المشتريات.

حال وفاة العميل الفائز، لا يحق لأي من ورثته أو خلفه الخاص مطالبة البنك بالجائزة.

المسابقة تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي بترخيص رقم 108 (2025).

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