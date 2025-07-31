وزير الخارجية يشارك في فعالية رفيعة المستوى بمعهد "أمريكا أولا" للسياسات (صور)

شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، في لقاء رفيع المستوى نظمه "معهد أمريكا أولًا للسياسات" تحت عنوان "شركاء في منطقة مضطربة.. تقديم المصالح المصرية والأمريكية أولًا في ظل أزمات متصاعدة".

التحديات المتصاعدة فى الشرق الأوسط

وشهد اللقاء نقاشا مستفيضا حول التحديات المتصاعدة فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وسبل تعزيز التعاون بين الشركاء الاستراتيجيين في مواجهة الأزمات الأمنية والاقتصادية والإنسانية المتعددة.

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة

كما شهد اللقاء تأكيدًا مشتركا على خصوصية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وضرورة تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين، ويُسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي في ظل الظروف الدقيقة الراهنة.

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