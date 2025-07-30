تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع الكاتب الأمريكي توماس فريدمان

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الآربعاء، بالكاتب الأمريكي توماس فريدمان.

مواصلة مصر للاضطلاع بدورها الرئيسي في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة

شهد اللقاء حوارا حول التحديات المتعددة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي. وأكد وزير الخارجية فى هذا السياق على مواصلة مصر للاضطلاع بدورها الرئيسي في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتفعيل الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات.

جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية

كما تناول اللقاء أفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة، حيث ابرز وزير الخارجية الاصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر والتي تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية، وتشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار في مصر.

حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية

وعلي الصعيد الاقليمي، تطرق اللقاء الى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تناول وزير الخارجية آخر مستجدات الجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مشددا على أهمية خلق أفق سياسي يفضي إلى تسوية شاملة بين الفلسطينين والاسرائيليين تستند إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، مشيدا فى هذا السياق باعتزام كل من فرنسا والمملكة المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية. كما تناول اللقاء التطورات فى سوريا وأمن الملاحة فى منطقة البحر الأحمر.

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