وزير الخارجية يبحث مع مبعوث ترامب مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

أجرى وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي اتصالًا مهمًا اليوم الأربعاء، مع السيد ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، وذلك خلال تواجده في العاصمة الأمريكية واشنطن، وقبيل توجه ويتكوف إلى المنطقة، في إطار تحركات دبلوماسية مكثفة لاحتواء الأزمات الإقليمية.

دعم وقف إطلاق النار في غزة

وتركز الاتصال على الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع بدون شروط، بالإضافة إلى إطلاق عدد من الرهائن والأسرى.

وأكد الجانبان أهمية تعاون الأطراف الضامنة الثلاثة – مصر والولايات المتحدة وقطر – في تكثيف الضغوط السياسية والدبلوماسية من أجل دفع مسار التهدئة، بما يتيح التوصل إلى اتفاق شامل في أسرع وقت ممكن، يحفظ أرواح المدنيين ويفتح المجال أمام معالجة الوضع الإنساني الكارثي.

استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني

كما تناول الوزير عبد العاطى الجهود التى تبذلها مصر للعمل على سرعة استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني بين الولايات المتحدة وإيران وبين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.