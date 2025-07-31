الخميس 31 يوليو 2025
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رياضة

بدعم من الوليد بن طلال، الكشف عن الرئيس الجديد للهلال السعودي

الهلال
الهلال

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الخميس، عن هوية الرئيس المنتظر لنادي الهلال السعودي، بعد إعلان فهد بن نافل الرئيس الحالي للنادي، رسميًا عدم الترشح للدورة الانتخابية المقبلة.

الرئيس الجديد لنادي الهلال السعودي 

وبحسب صحيفة "عكاظ"، فقد حسم الأمر داخليًا لصالح الأمير نواف بن سعد، ليقود الهلال السعودي في المرحلة المقبلة، بدعم مباشر من العضو الذهبي والشرفي البارز، الأمير الوليد بن طلال.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق على الأمير نواف لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتاج عمل وتخطيط دقيق استمر لأسابيع، انطلاقًا من قناعة راسخة داخل المنظومة في الهلال  بأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى شخصية تملك الحكمة والخبرة والرؤية الإدارية لإعادة الاستقرار وتعزيز العمل المؤسسي داخل النادي.


وقالت الصحيفة إن عودة الأمير نواف بن سعد ستكون مدعومة بصلاحيات إدارية وفنية وتسويقية موسعة، ضمن مشروع هيكلي جديد يستهدف منح الرئيس القادم القدرة الكاملة على اتخاذ القرار، بعيدًا عن ضغوط ردود الأفعال.

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