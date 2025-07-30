رغم مفاوضات الهلال السعودي، إيزاك يحسم وجهته القادمة

حسم السويدي ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وجهته القادمة، بعد مفاوضات الهلال، للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي الجاري بصورة رسمية.

إيزاك يقترب من ليفربول

ووفقا لما ذكره فابرزيو رومانو الصحفي الإيطالي فإن ألكسندر إيزاك حدد وجهته القادمة، بالانضمام لصفوف نادي ليفربول خلال الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن ما يتردد بشأن الهلال ومفاوضاته أمر غير صحيح نهائيا، اللاعب رغبته الأولى هي الانتقال إلى الأنفيلد.



وكانت الأيام الماضية، شهدت مفاوضات بين الهلال وإيزاك، لكن المفاوضات لم تتم بصورة رسمية خلال الفترة الأخيرة، بسبب رغبة اللاعب في الاستمرار في الدوري الإنجليزي.

ويبحث مسئولو الهلال في الوقت الحالي، عن تدعيم صفوف الفريق بصفقة هجومية، بناءًا على رغبة من جانب سيميوني إنزاجي المدير الفني للفريق.

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