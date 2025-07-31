الخميس 31 يوليو 2025
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حوادث

القبض على شخص متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي بمدينة نصر

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخص لإدارته كيانا تعليميا بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين فى مدينة نصر.

 

كيان تعليمي وهمي بمدينة نصر

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص كائن بدائرة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات ودبلومات دراسية ودورات تعليمية في عدة مجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على غير الحقيقة مقابل مبالغ مالية.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته مجموعة من الشهادات الدراسية خالية البيانات منسوب صدورها للكيان، ومطبوعات دعائية خاصة بالكيان.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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