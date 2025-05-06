اعترافات المتهم بإدارة كيان تعليمي وهمي بالدقي: "الشهادات كلها مضروبة"

قررت النيابة العامة حبس المتهم بإدارة كيان تعليمي وهمي بالدقي 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه من قبل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عبر كيان تعليمي غير مرخص.

اعترافات المتهم بإدارة كيان تعليمي وهمي

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قد كشفت أن المتهم أنشأ كيانا تعليميا دون ترخيص داخل دائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، زاعمًا منح شهادات دراسية معتمدة في عدد من المجالات، وترويجها باعتبارها تؤهل للحصول على وظائف في شركات ومؤسسات كبرى، وذلك على خلاف الحقيقة، مقابل مبالغ مالية.

وبعد تقنين الإجراءات، داهمت الأجهزة الأمنية المقر وتمكنت من ضبط المدير المسئول، وعثرت بحوزته على عدد من استمارات التسجيل، وشهادات دراسية وهمية، بالإضافة إلى "أكلاشيه" مستخدم في تزوير الشهادات.

وبمواجهته، أدلى المتهم باعترافات تفصيلية قال فيها: "أنا المدير المسؤول عن الكيان، وكنا بنوهم الناس إن الشهادات معتمدة وتساعدهم يشتغلوا في شركات كبيرة، ونجحنا في إقناع ناس كتير بدفع فلوس مقابل الشهادات والكورسات، مع إن الشهادات دي كلها مزورة ومليش أي اعتماد قانوني".

وأضاف: "كنت بشارك مع مالك الكيان بهدف تحقيق أرباح من النصب، والموضوع كان مربح جدا لأن الناس كانت بتدفع بسهولة عشان تحس إنها هتلاقي فرصة شغل".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط شريك المتهم الهارب.

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