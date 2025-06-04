الأربعاء 04 يونيو 2025
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حوادث

20 ألف جنيه للترم الواحد، حبس عاطل بتهمة إدارة كيان تعليمي وهمي في مدينة نصر

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عاطل بتهمة ادارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة. 

وأكد المتهم انه كان يتقاضى رسوم دراسية من الطالب الواحد 20 ألف جنيه عن الترم الواحد، مشيرا الي انه ارتكب جرائمه بقصد التربح غير المشروع السريع.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمي وهمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية في أحد المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم مداهمة مقر الكيان وضبط المتهم، وبحوزته (عدد من الاستمارات والشهادات الدراسية منسوبة إلى الكيان "خالية البيانات" – مطبوعات دعائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق. 

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