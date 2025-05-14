الأربعاء 14 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قرار قضائي ضد متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي في العجوزة

حبس المتهم
حبس المتهم

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس متهم 14 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإنشاء وإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، بغرض النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

 

وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن المتهم أنشأ كيانا وهميا، زاعما تقديم دورات تدريبية وشهادات ودبلومات دراسية في مجالات متعددة، مدعيا إمكانية التحاق الحاصلين عليها بوظائف داخل شركات ومؤسسات كبرى، وذلك على خلاف الحقيقة، مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها من الضحايا.

 

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت الأجهزة الأمنية مقر الكيان وتمكنت من ضبط المتهم، حيث عثر بحوزته على عدد من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوبة للكيان، إلى جانب استمارات تسجيل ومطبوعات دعائية. 

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأحيل المتهم للنيابة التي باشرت التحقيقات وأصدرت قرارها المتقدم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قاضي معارضات الجيزة منطقة العجوزة قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة

الأكثر قراءة

أول قرار في واقعة انتحال صفة اللاعب رمضان صبحي وتأديته الامتحان بدلا منه

انهيار سقف وتصدع عقار وهروب من البلكونة، رصد لحظات رعب المصريين أثناء الزلزال (فيديو)

الأوضاع غير آمنة، استغاثة عاجلة من الرياضيين المصريين في ليبيا

أخبار مصر: زلزال يضرب مصر وتابع يهز مرسى مطروح وسكان يهربون للشوارع، اعتراف شاب أدى الامتحان بدل رمضان صبحي، ليبيا تشتعل

موعد إعلان المدير الفني الجديد للأهلي

اللقاء الأول استمر 33 دقيقة، كواليس اجتماع ترامب مع الشرع فى الرياض (صور وفيديو)

بعد قفزة الثلاثاء، تعرف على أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء، ارتفاع معظم الأصناف وانخفاض الليمون

خدمات

المزيد

بعد قفزة الثلاثاء، تعرف على أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 14-5-2025 في بداية التعاملات

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

شروط إعادة تعيين العاملين بالمدارس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الزلازل والهزات الأرضية للتوبة والإنابة إلى الله

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم قطع الطواف للصلاة المكتوبة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 14 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية