قرار قضائي ضد متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي في العجوزة

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس متهم 14 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإنشاء وإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، بغرض النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن المتهم أنشأ كيانا وهميا، زاعما تقديم دورات تدريبية وشهادات ودبلومات دراسية في مجالات متعددة، مدعيا إمكانية التحاق الحاصلين عليها بوظائف داخل شركات ومؤسسات كبرى، وذلك على خلاف الحقيقة، مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها من الضحايا.

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت الأجهزة الأمنية مقر الكيان وتمكنت من ضبط المتهم، حيث عثر بحوزته على عدد من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوبة للكيان، إلى جانب استمارات تسجيل ومطبوعات دعائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأحيل المتهم للنيابة التي باشرت التحقيقات وأصدرت قرارها المتقدم.

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