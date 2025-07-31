الخميس 31 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

جنا دياب تسرق الأنظار بـ"خطفوني"، مولد موهبة غنائية جديدة (فيديو)

جنا دياب، فيتو
جنا دياب، فيتو

خطفت جنا ابنة النجم عمرو دياب الأنظار بعد مشاركتها المميزة في كليب خطفوني رفقة والدها الهضبة، حيث حظي الكليب بتفاعل جماهيري كبير منذ طرحه مساء أمس الأربعاء 30 يوليو الجاري. 

جنا دياب.. موهبة حقيقية 

ولفتت جنا بموهبتها الغنائية المميزة وكذلك حضورها القوي، انتباه الجمهور والنقاد، كما نالت العديد من الإشادات الكبيرة في أول كليب يجمعها بوالدها النجم عمرو دياب، وربما يكتب الكليب مولد نجمة جديدة في سماء الغناء. 

ولم يميز جنا دياب صوتها الرائع وغنائها فقط في الكليب، بل شاركت أيضا في تقديم استعراضات وأداء تمثيلي جيد على إيقاعات الأغنية، وذلك في أجواء صيفية ظهرت بالكليب. 

كليب خطفوني 

وتم تصوير الكليب في الساحل الشمالي تحت إشراف المخرج الكبير طارق العريان، وبدأت جنا الغناء ليظهر بعدها عمرو دياب في الكليب بعدة إطلالات مبهجة.

خطفوني كلمات تامر حسين ولحن عمرو مصطفى وتوزيع أسامة الهندي وميكس وماستر أمير محروس وتصوير فوتوغرافي كريم نور. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جنا دياب عمرو دياب خطفوني كليب خطفوني أغنية خطفوني

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين اليوم

أستاذ قانون: الآن من حق مالكي الإيجار القديم طلب زيادة في القيمة الإيجارية

مشهد مروع، لحظة سقوط لعبة بركابها في أحد الملاهي بالسعودية (فيديو)

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيين 8 قضاة رؤساء لمحاكم الاستئناف

صعود مفاجئ للدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

شيرين عبد الوهاب تتقدم ببلاغ ضد حسام حبيب لهذا السبب

فيريرا يخطر جون إدوارد: لن أفرط في هذا اللاعب

جلسة بين الزمالك وبيراميدز لمحاولة ضم هذا الثنائي

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

صعود مفاجئ للدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات الخميس 31-7-2025

المزيد

انفوجراف

قراءة القرآن نقطة تحول في حياته.. مشوار الكوميديان المناضل لطفي لبيب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السفر في المنام وعلاقته بمواجهة تحديات وصعوبات

بعد حديث علي جمعة، تعرف على اسم وصفة المهدي المنتظر ومكان خروجه

مضمونة ومجربة، أدعية الغنى من الفقر كما وردت في السنة النبوية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads