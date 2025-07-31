جنا دياب تسرق الأنظار بـ"خطفوني"، مولد موهبة غنائية جديدة (فيديو)

خطفت جنا ابنة النجم عمرو دياب الأنظار بعد مشاركتها المميزة في كليب خطفوني رفقة والدها الهضبة، حيث حظي الكليب بتفاعل جماهيري كبير منذ طرحه مساء أمس الأربعاء 30 يوليو الجاري.

جنا دياب.. موهبة حقيقية

ولفتت جنا بموهبتها الغنائية المميزة وكذلك حضورها القوي، انتباه الجمهور والنقاد، كما نالت العديد من الإشادات الكبيرة في أول كليب يجمعها بوالدها النجم عمرو دياب، وربما يكتب الكليب مولد نجمة جديدة في سماء الغناء.

ولم يميز جنا دياب صوتها الرائع وغنائها فقط في الكليب، بل شاركت أيضا في تقديم استعراضات وأداء تمثيلي جيد على إيقاعات الأغنية، وذلك في أجواء صيفية ظهرت بالكليب.

كليب خطفوني

وتم تصوير الكليب في الساحل الشمالي تحت إشراف المخرج الكبير طارق العريان، وبدأت جنا الغناء ليظهر بعدها عمرو دياب في الكليب بعدة إطلالات مبهجة.

خطفوني كلمات تامر حسين ولحن عمرو مصطفى وتوزيع أسامة الهندي وميكس وماستر أمير محروس وتصوير فوتوغرافي كريم نور.

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