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محافظات

بعد تعطل 4 خطوط، محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لشركة المياه

محافظ الدقهلية في
محافظ الدقهلية في شركة المياه، فيتو

 أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، للمرة الثانية جولة مفاجئة جديدة على مقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تابع خلالها سير العمل في غرفة العمليات الرئيسية، وخطوط تلقي شكاوى المواطنين الخاصة بانقطاع أو ضعف المياه بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

ويأتي ذلك في إطار حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبحضور المهندس خالد نصر رئيس مياه الدقهلية.

وكانت مياه الدقهلية قد شهدت 4 أعطال في أماكن متفرقة بدأت بشارع ترعة المنصورية والأتوبيس الجديد، وخط رئيس في طلخا وخط رئيسي بتمى الأمديد والرابع هو انفجار في خط مياه بميت غمر وتم التعامل الفوري مع تلك الأعطال بمتابعة مباشرة من محافظ الدقهلية 

 

الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين تأتي في مقدمة الأولويات 

وخلال الزيارة، تابع المحافظ منظومة الخط الساخن وبوابة الشكاوى الإلكترونية، واطلع على آلية التعامل مع الشكاوي ومعدل الاستجابة لها، وحرص على الوقوف بنفسه على أداء فرق العمل وسرعة التفاعل مع شكاوى المواطنين، مؤكدًا أن الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الأجهزة التنفيذية.

 

كما تفقد محافظ الدقهلية أعمال مركز البيانات "الداتا سنتر"، الذي يُعد نقطة الربط الأساسية بين جميع المناطق التابعة للشركة وغرفة العمليات، مشيدًا بجهود فريق العمل وقدرته على رصد الأعطال والشكاوى الواردة بدقة وسرعة، بما يسهم في تحسين كفاءة منظومة مياه الشرب بالمحافظة.

محافظ الدقهلية يثني على معدلات الأداء المتميزة للعاملين في الخط الساخن

وأثنى المحافظ خلال جولته على معدلات الأداء المتميزة للعاملين في الخط الساخن وبوابة الشكاوي، مشيرًا إلى أن ما لمسه من جدية واستجابة فورية يعكس حرص الجميع على أداء المهام الموكلة إليهم بكل أمانة وكفاءة، بما ينعكس إيجابًا على أداء الخدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.

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الجولات الميدانية مستمرة لمتابعة منظومة المرافق والخدمات

وأكد اللواء طارق مرزوق أن جولاته الميدانية مستمرة لمتابعة منظومة المرافق والخدمات في كافة القطاعات، وشدد على أهمية تعزيز ثقافة العمل الميداني والرقابة الآنية لضمان تقديم خدمة لائقة ومتميزة لأبناء محافظة الدقهلية.

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