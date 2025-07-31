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السيسي يصدر قرارين جمهوريين بشأن تخصيص أراضي الدولة لإقامة مشروعات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 30 تابع (أ)، الصادر في 26 يوليو 2025، قرارين جمهوريين جديدين للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إعادة تخصيص 26 ألف فدان لإقامة مدينة إطفيح الصناعية، وتؤول نسبة 10% لوزارع الدفاع، وتخصيص أرض من أملاك الدولة الخاصة بمدينة أكتوبر لصالح الهيئة العامة للمـوانئ البريـة والجافـة.

وجاء القرارين كالتالي: 
-القرار الجمهوري الجديد رقم 401 لسنة 2025، بشأن إعادة تخصيص مـساحة 26106.642 فـدان تعـادل 109669646 متر مربع ناحية محافظة الجيزة، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في إقامة مدينة أطفيح الصناعية، وفقًا للقواعـد والقـوانين المعمول بها في هذا الشأن، وذلك نقلًا من الأراضـي المخصـصة للهيئـة العامـة لتعاونيات البناء والإسكان بموجب قرار رئيس الجمهوريـة رقـم 104 لـسنة 2016، على أن تؤول نسبة (10%) من المشروع بعد تنفيذه لوزارة الدفاع. 


-والقرار الجمهوري رقم 402 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطعتا أرض من الأراضي المملو كة للدولة ملكية خاصة، ناحية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة بمحافظة الجيزة، لصالح الهيئة العامة للمـوانئ البريـة والجافـة، لاستخدامها في الأنشطة المبينة قرين كل منهما، نقلا من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة بموجـب قرار رئـيس الجمهورية رقم 566 لسنة 2020.


 

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قرارين جمهوريين جديدين لجريدة الرسمية مدينة إطفيح الصناعية وزارع الدفاع أملاك الدولة الخاصة السيسي يصدر قرار جمهوري جديد

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