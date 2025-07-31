بالأسماء، قرار جمهوري بتعيين 8 قضاة رؤساء محاكم الاستئناف

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 396 لسنة 2025 بتعيين كل من القضاة رؤساء محاكم الاستئناف بالمحكمة قرين اسم كل منهم اعتبارًا من 1 – 10 -2025 وحتى 30 يونيو 2026 وهم:

1- القاضي عبد الآخر الملقب فواز إبراهيم محمد رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة.

2- القاضي زكريا يوسف حسن حرزالله رئيسًا لمحكمة استئناف الاسكندرية.

3- القاضي ماجد جبران بطرس منقريوس رئيسًا لمحكمة استئناف طنطا.

4 - القاضي إبراهيم سيد إبراهيم مفتاح سعيد رئيسًا لمحكمة استئناف المنصورة.

5 - القاضي عاطف رزق كامل رزق الله رئيسًا لمحكمة استئناف الإسماعيلية.

6 - القاضي حلمي علام رضوان علام رئيسًا لمحكمة استئناف بني سويف.

7 - القاضي الدكتور يحيى أحمد مرسي البنا رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط.

8 - القاضي محمد سيد على حسن رئيسًا لمحكمة استئناف قنا.



ونشر القرار بالجريدة الرسمية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.