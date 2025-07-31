قرار جمهوري بالموافقة على منحة كورية بقيمة 8 ملايين دولار لتعزيز القدرات التعليمية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 96 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع «تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بنى سويف التكنولوجية «بمنحة قيمتها 8 ملايين دولار أمريكى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.

وجاء نص القرار كالتالي:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع «تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بنى سويف التكنولوجية «بمنحة قيمتها 8 ملايين دولار أمريكى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر:



(مادة وحيدة ) ووفق على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع «تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بنى سويف التكنولوجية» بمنحة قيمتها 8 ملايين دولار أمريكى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. صدر برئاسة الجمهورية فى 6 رمضان سنة 1446 هــ ( الموافق 6 مـــــارس سنة 2025 ). عبد الفتاح السيسى.

ونشر القرار بالجريدة الرسمية اليوم.



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