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مشهد مروع، لحظة سقوط لعبة بركابها في أحد الملاهي بالسعودية (فيديو)

لحظة سقوط لعبة في
لحظة سقوط لعبة في ملاهي بالطائف، فيتو

سقوط لعبة في ملاهي بالسعودية، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مروع، يكشف لحظة سقوط لعبة في ملاهي منتزة الجبل الأخضر بالطائف، في المملكة العربية السعودية، حيث يكشف المقطع إنكسار رافعة اللعبة، وسقوطها على الأرض، ما أسفر عن إصابة 23 شخص، بينهم عدد من الفتيات، ووصفت حالات 3 منهم بأنها خطيرة.

حادث مأساوي لسقوط لعبة بركابها في الطائف

وقع الحادث المأساوي في منطقة الهدا بمدينة الطائف، مساء أمس الأربعاء، حيث  انهارت إحدى الألعاب الترفيهية في مدينة للملاهي، أثناء تشغيلها بشكل مفاجئ،  الأمر الذي أدي لحالة من الفزع بين مرتادي الملاهي.

 

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة، والتي انتشرت بشكل واسع بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة سقوط لعبة في إحدى الملاهي، بينما كانت مجموعة من الفتيات يركبون داخل اللعبة، حيث أثار المشهد حالة من الهلع بين المتنزهين.

وأكدت وسائل الإعلام السعودية أن سيارات الإسعاف هرعت لمكان الحادث، وتم نقل المصابين للمستشفيات القريبة، وقامت الجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادث، وتحديد الأسباب التي أدت إلى انهيار اللعبة، والتأكد من معايير السلامة المتبعة في الموقع.

أثار حادث سقوط اللعبة الترفيهية في ملاهي الطائف حالة من الهلع بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب النشطاء بإجراء صيانة دورية على ألعاب الملاهي، حتى لا تقع مثل هذه الحوادث.

الألعاب متهالكة وتحتاج صيانة

علق البلوجر محمد السحيمي على الحادث المروع قائلًا: "يارب سلم... هذه الألعاب تحتاج صيانه بشكل يومي. ويجب ان مايمر مرور الكرام. لازم يكون فيه تحقيق. ما السبب؟"

وقال البلوجر أياد الحمود: "لاحول ولاقوة إلا بالله.. الله يشفيهم شفاءً لا يغادر سقمًا الحمد لله أنها لم تقع عليهم بالمقلوب.. ربي سلّمهم".

أما البلوجر عبد المجيد العمري فعلق على الحادث قائلًا: "الملاهي هذي منتشرة بشكل كبير في منطقة عسير والطائف والمصايف بشكل عام. ملاهي مصدية وبدائية، قبيحة في شكلها وفي ألوانها وفي تنظيمها، لا أعرف كيف يتم إعطاء تراخيص لها أصلًا... لا توجد أنظمة سلامة. كارثة والله العظيم". 
وقال البلوجر بدر المحاميد: " سقوط أحد ألعاب الملاهي في الطائف.. حادثة سقوط إحدى ألعاب الملاهي في الطائف ليست إلا نتيجة مؤلمة لغياب المتابعة، وافتقار بعض المشغلين لأبسط معايير السلامة، والإهمال في إجراء الصيانة الدورية لتلك الألعاب التي يفترض أن تكون مصدر سعادة لا مأساة. نؤكد أن مثل هذه الكوارث كان يمكن تجنبها".

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