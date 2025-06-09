الإثنين 09 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

سقوط طفلة داخل ملاهي مول بالعاشر من رمضان ونقلها للمستشفى

سقوط طفلة في ملاهي
سقوط طفلة في ملاهي مول تجاري بالعاشرمن رمضان،فيتو

شهد أحد المراكز التجارية الكبرى بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية في رابع أيام عيد الاضحى المبارك حادثًا مؤسفًا، حيث تعرضت طفلة للسقوط داخل منطقة الألعاب الترفيهية بالمول، مما أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة.

إصابة طالبة جامعية سقطت عليها نخلة في الشرقية

 الجهات المختصة تباشر التحقيق في الواقعة

وعلى الفور، جرى استدعاء سيارة الإسعاف التي قامت بنقل الطفلة إلى أحد المستشفيات الكائنة بمدينة العاشرمن رمضان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، في ظل متابعة من الجهات المعنية للوقوف على ملابسات الحادث.

وتباشر الجهات المختصة التحقيق في الواقعة للتأكد من مدى توافر إجراءات السلامة داخل منطقة الألعاب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال وجود تقصير.

نصائح  قبل ركوب ألعاب الملاهي

ويؤكد الخبراء أنه يجب الوضع في الاعتبار قبل ركوب ألعاب الملاهي، الحرص والانتباه جيدا إلى قواعد ركوب اللعبة، بوضع رجل الطفل داخل مقصورة اللعبة، والتأكيد على تماسكها جيدا لتفادي الحوادث والإصابات.

وشددوا على ضرورة إخبار الطفل بالتجربة التي سيعيشها خلال اللعب، وإذا ما كان سيتأرجح أم سيميل، أو سترتفع وتنخفض فجأة، كي لا يشعر بالصدمة، التي سيكون لها عواقب وخيمة عليه، كما ينبغي أن يري غيره وهم يركبونها وبعد نزولهم وكيف عاشوا التجربة.

كما أكدوا على الحذر في اختيار الألعاب، وعدم الاهتمام برغبة الطفل لركوب لعبة معينة، أكثر من الانتباه للقواعد والتوجيهات الخاصة بكل لعبة (الطول، الوزن، العمر، المبادئ التوجيهية).

وينبغي عدم إجبار الطفل على ركوب لعبة تخيفه، ظنا من أن ذلك سيكسر حاجز الخوف عنده، ولكن على العكس قد يؤدي خوفه الشديد لتعريض نفسه للخطر، والأهم مراقبة الطفل أثناء لعبه وعدم تركه لحظة، والانتباه إليه جيدا، وإذا شعر بالخوف حاولي بقدر الإمكان إنزاله من اللعبة.

فضلا عن تجنب الحدائق والملاهي المائية إن كان الطفل لا يجيد السباحة أو لا يحبّ اللعب في الماء، لأنّ الألعاب المائية قد تكون خطيرة على الرغم من شتّى التدابير الوقائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سقوط طفلة في ملاهي مول تجاري بالعاشر من رمضان حوادث محافظات مصر حوادث محافظة الشرقية رابع أيام عيد الأضحي اخبارمحافظة الشرقية

مواد متعلقة

إصابة ١١ شخصا في انقلاب ميكروباص بالقطامية (صور)

طريقة عمل الآيس كوفي زي الجاهز وبأقل التكاليف

شواطئ الإسكندرية "كاملة العدد" فى رابع أيام عيد الأضحى

الأربعاء، محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة "أنا أنت"

إصابة شاب في حادث تصادم بالفيوم

"العيد أحلى بمراكز الشباب" تواصل نجاحها في البحيرة لليوم الرابع (صور)

انطلاق مشروع الوحدة الإنتاجية بقرية زاوية صقر بالبحيرة (صور)

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الثلاثاء 10-6-2025

الأكثر قراءة

شقيقة سعاد حسني: مذكراتها الصوتية كانت سببا في مقتلها

مصدر يكشف حقيقة تلقى الزمالك عروض احتراف لـ محمد شحاتة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة وتحذر من ارتفاع بدرجات الحرارة

الأهلي يدخل معسكر فيفا المغلق استعدادا لمونديال الأندية

شيخ الأزهر يعزي أسرة البطل خالد محمد شوقي: ضرب أروع الأمثلة في التضحية

أسعار الفراخ البيضاء بالأسواق اليوم الإثنين 9 يونيو 2025

نيمبوس NB.1.8.1، الصحة العالمية تحذر من متحور جديد لـ كورونا واستشاري يكشف أهم أعراضه

ترامب: لولا قراراتي لكانت لوس أنجلوس مُحيت تماما

خدمات

المزيد

أسعار سلندرات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه بالأسواق اليوم الإثنين

سعر القصدير اليوم الإثنين 9-6-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار السكر في الأسواق اليوم ( آخر تحديث )

أسعار الأرز في الأسواق اليوم رابع أيام عيد الأضحى

المزيد

انفوجراف

جامعتان و14 كلية.. الموافقة على إنشاء جامعات وكليات جديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الفرق بين رمي جمرة العقبة ورمي بقية الجمرات في أيام التشريق

تفسير رؤية القمر في المنام وعلاقتها بشفاء المريض

ما الحكمة من رمي الجمرات ووقتها وسبب التسمية وأين تذهب؟

المزيد
الجريدة الرسمية