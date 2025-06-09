سقوط طفلة داخل ملاهي مول بالعاشر من رمضان ونقلها للمستشفى

شهد أحد المراكز التجارية الكبرى بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية في رابع أيام عيد الاضحى المبارك حادثًا مؤسفًا، حيث تعرضت طفلة للسقوط داخل منطقة الألعاب الترفيهية بالمول، مما أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة.

الجهات المختصة تباشر التحقيق في الواقعة

وعلى الفور، جرى استدعاء سيارة الإسعاف التي قامت بنقل الطفلة إلى أحد المستشفيات الكائنة بمدينة العاشرمن رمضان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، في ظل متابعة من الجهات المعنية للوقوف على ملابسات الحادث.

وتباشر الجهات المختصة التحقيق في الواقعة للتأكد من مدى توافر إجراءات السلامة داخل منطقة الألعاب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال وجود تقصير.

نصائح قبل ركوب ألعاب الملاهي

ويؤكد الخبراء أنه يجب الوضع في الاعتبار قبل ركوب ألعاب الملاهي، الحرص والانتباه جيدا إلى قواعد ركوب اللعبة، بوضع رجل الطفل داخل مقصورة اللعبة، والتأكيد على تماسكها جيدا لتفادي الحوادث والإصابات.

وشددوا على ضرورة إخبار الطفل بالتجربة التي سيعيشها خلال اللعب، وإذا ما كان سيتأرجح أم سيميل، أو سترتفع وتنخفض فجأة، كي لا يشعر بالصدمة، التي سيكون لها عواقب وخيمة عليه، كما ينبغي أن يري غيره وهم يركبونها وبعد نزولهم وكيف عاشوا التجربة.

كما أكدوا على الحذر في اختيار الألعاب، وعدم الاهتمام برغبة الطفل لركوب لعبة معينة، أكثر من الانتباه للقواعد والتوجيهات الخاصة بكل لعبة (الطول، الوزن، العمر، المبادئ التوجيهية).

وينبغي عدم إجبار الطفل على ركوب لعبة تخيفه، ظنا من أن ذلك سيكسر حاجز الخوف عنده، ولكن على العكس قد يؤدي خوفه الشديد لتعريض نفسه للخطر، والأهم مراقبة الطفل أثناء لعبه وعدم تركه لحظة، والانتباه إليه جيدا، وإذا شعر بالخوف حاولي بقدر الإمكان إنزاله من اللعبة.

فضلا عن تجنب الحدائق والملاهي المائية إن كان الطفل لا يجيد السباحة أو لا يحبّ اللعب في الماء، لأنّ الألعاب المائية قد تكون خطيرة على الرغم من شتّى التدابير الوقائية.

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