صناع حكاية Just You يحتفلون بانتهاء التصوير (صور)

احتفل صناع وأبطال حكاية Just You من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" بانتهاء تصوير الحلقات الخمس في أجواء دافئة مليئة بالسعادة.

انتهاء تصوير حكاية Just You

وجاء ذلك بعد انتهاء آخر مشاهد العمل داخل أحد مواقع التصوير، ليكون بذلك ثالث عمل يُنجز من بين حكايات المسلسل السبع.

وحضر الاحتفال فريق العمل بالكامل، وعلى رأسهم الفنانة تارا عماد، والفنان عمرو جمال، ووفاء صادق، وبسمة داود، إلى جانب المخرج جمال خزيم، والمؤلف محمد حجاب، وعدد من المشاركين خلف الكاميرا.

حكاية Just You

الحكاية مكونة من 5 حلقات، وتدور أحداثها في إطار اجتماعي نفسي، حيث تقدم تارا عماد شخصية "سارة"، صحفية طموحة ومجتهدة، تظهر للجميع كشخصية قوية، لكنها في الحقيقة تعاني من هشاشة داخلية وتعقيدات نفسية تظهر تدريجًا خلال الأحداث.

فريق حكاية Just You

الجدير بالذكر أن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" يضم 7 حكايات، كل حكاية تُعرض في 5 حلقات بفريق عمل مستقل، ويشارك تارا عماد في بطولة "Just You" الفنان عمرو جمال، بسمة داوود، والفنانة وفاء صادق، ومن تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، ويُعرض العمل أغسطس المقبل.

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