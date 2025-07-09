تارا عماد تبدأ تصوير حكاية "Just You" وتكشف تفاصيل شخصيتها (صور)

بدأت النجمة الشابة تارا عماد تصوير مشاهدها في حكاية "Just You"، وهي إحدى حكايات مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"، المقرر عرضه خلال شهر أغسطس عبر إحدى قنوات ومنصات المتحدة للخدمات الإعلامية.

حكاية Just You

الحكاية مكونة من 5 حلقات، وتدور أحداثها في إطار اجتماعي نفسي، حيث تقدم تارا عماد شخصية "سارة"، صحفية طموحة ومجتهدة، تظهر للجميع كشخصية قوية، لكنها في الحقيقة تعاني من هشاشة داخلية وتعقيدات نفسية تظهر تدريجًا خلال الأحداث.

وأبدت تارا سعادتها بالمشاركة في هذا المشروع، مؤكدة أن اسم المسلسل الرئيسي "ما تراه، ليس كما يبدو" جذب انتباهها بشدة، لأنه يعبر عن واقع كثير من الأشخاص، ممن يُخفون مشاعرهم خلف قناع من الصلابة.

شخصية تارا عماد في الحكاية

وأضافت أن الشخصية التي تقدمها في الحكاية تُعد من أصعب الأدوار التي خاضتها حتى الآن، لما تحمله من تحولات نفسية عميقة وتناقضات إنسانية، مشيرة إلى أن السيناريو المحكم كان عاملًا حاسمًا في قرار مشاركتها.

كما أوضحت أن خلفيتها الشخصية ساعدتها على فهم الشخصية بشكل أعمق، إذ إن والدتها كانت تعمل صحفية، كما أن لديها خبرات شخصية سابقة قريبة من الوسط الإعلامي، مما منحها واقعية في تجسيد "سارة".

فريق حكاية Just You

الجدير بالذكر أن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" يضم 7 حكايات، كل حكاية تُعرض في 5 حلقات بفريق عمل مستقل، ويشارك تارا عماد في بطولة "Just You" الفنان عمرو جمال، بسمة داوود، والفنانة وفاء صادق، ومن تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، ويُعرض العمل أغسطس المقبل.

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