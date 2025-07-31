تجديد حبس عصابة سودانية بتهمة سرقة عدادات المياه في مدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين اثنين منهم يحملون الجنسية السودانية، 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة عدادات المياه من العقارات بدائرة القسم.



البداية كانت عندما كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن مقطع فيديو يُظهر قيام شخصين بسرقة عدادات مياه من مدخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة، فقد أسفرت التحريات عن تحديد هوية مرتكبى الواقعة.

وبالفحص، تبين أن وراء الواقعة شخصين "عاطلين" يحملان جنسية إحدى الدول، ومقيمان بدائرة القسم، حيث تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وقيامهما ببيع المسروقات لتاجر خردة سيئ النية مقيم بذات الدائرة.

وباستهدافه تمكن رجال الشرطة من ضبطه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات بمحل إقامته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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