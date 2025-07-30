حيثيات المؤبد لمتهم بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المواشي في الصف

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد لاتهامه وآخرين سبق الحكم عليهم، بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة مواشي محملة على السيارات النقل بالطرق السريعة بالإكراه، بتهديدهم سائقيها بالأسلحة البيضاء.

تحقيقات النيابة مع عصابة سرقة المواشي

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم وآخرين فى ليلة 21 سبتمبر 2010 سرقوا سيارة نقل بالشرقية ورؤوس الماشية حمولتها والهاتفين الجوالين ومبلغ مالى ملك المجني عليهم، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهم وكان ذلك بالطريق العام الدولي عند نزلة الودي بدائرة مركز الصف محافظة الجيزة.

وأفادت التحقيقات، بأنه حال استقلال المجني عليهم السيارة النقل وما عليها من ماشية بقيادة الأول، اعترض طريقهم المتهمين سالفي الذكر مستقلين سيارة ربع، يقودها المتهم السادس وهبطوا منها واستوقفوهم وأشهروا في وجوهم أسلحة بيضاء "سنج" ومسدس صوت مهددينهم باستعمالها في التعدي عليهم آمرين إياهم بتسليمهم السيارة النقل والماشية وباقي متعلقاتهم وقام أحدهم بضرب المجني عليه الأول بظهر السنجه على ظهره فبثوا الرعب في أنفسهم وشلوا بذلك مقاومتهم وتمكنوا بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المنقولات سالفة الذكر، والفرار بها.

وبجلسة المحاكمة حضر المتهم "أحمد. م" وأنكر التهمة المسندة إليه والدفاع الحاضر معه تناول شرح ظروف الدعوى وناقش أدلتها خلص إلى طلب البراءة تأسيسا على:

أولا: انتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة السرقة بالإكراه.

ثانيًا: انتفاء صلة المتهم بالواقعة لما قرره المجنى عليه

ثالثًا: انعدام التحريات

رابعًا: الدفع بانقضاء الدعوى بمضى المدة.

وقالت المحكمة: عن الدفع بعدم جدية التحريات مردود بأن المحكمة باستقرائها لمحضر التحريات وما تضمنه من أن التحريات السرية التي أجراها رئيس وحدة مباحث مركز شرطة الصف والتي استقاها من مصادره السرية، أسفرت عن أن المتهم وآخرين قد ارتكبوا واقعة سرقة المجني عليهم شهود الإثبات من الأول للثالث بالإكراه بتهديدهم بالسلاح الأبيض "سنج" ومسدس صوت وتمكنوا بتلك الوسيلة من بث الرعب في نفوسهم وانعدام مقاومتهم وسرقة السيارة النقل المملوكة للأول والمبلغ المالي والماشية المملوكة للثاني والثالث والهواتف المحمولة المملوكة لكل منهم وقد أطمئن وجدانها كل الاطمئنان إلى جديتها وكفايتها، وقد كشفت تلك التحريات الدلائل الكافية التي ترجح معها مقارفة المتهم لتلك الجريمة وبالتالي تلتفت المحكمة عن هذا الدفع.

وعن الدفع بانتفاء الوكن المادي والمعنوي الجريمة السرقة بالإكراه فمردود بأنه لما كانت المادة 315 من قانون العقوبات المعدلة تنص على أنه " يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد - على المسروقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها".

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