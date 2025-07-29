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حوادث

سودانيان ومصري، حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة عدادات المياه بمدينة نصر

حبس متهم
حبس متهم

أمرت  نيابة مدينة نصر بحبس تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين اثنين منهم يحملون الجنسية السودانية 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة سرقة عدادات المياه وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 


البداية عندما كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن مقطع فيديو يُظهر قيام شخصين بسرقة عدادات مياه من مدخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة، فقد أسفرت التحريات عن تحديد هوية مرتكبى الواقعة.

وبالفحص، تبين أن وراء الواقعة شخصين "عاطلين" يحملان جنسية إحدى الدول، ومقيمان بدائرة القسم، حيث تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وقيامهما ببيع المسروقات لتاجر خردة سيئ النية مقيم بذات الدائرة.

وباستهدافه تمكن رجال الشرطة من ضبطه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات بمحل إقامته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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نيابة مدينة نصر ب وزارة الداخلية قسم شرطة ثالث مدينة نصر النيابة العامة

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