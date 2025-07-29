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اقتصاد

توقعات بوصول سعر جرام الذهب لـ 5000 جنيها أغسطس المقبل

اسعار الذهب، فيتو
اسعار الذهب، فيتو

اسعار الذهب، أكد المهندس ياسر سعد، خبير المجوهرات وصناعة الذهب، أن أسعار المعدن الأصفر في السوق المحلية تمثل فرصة قوية للشراء في الوقت الراهن، متوقعًا أن يصل سعر الجرام إلى 5000 جنيه خلال شهر أغسطس المقبل، مدفوعًا بعوامل اقتصادية عالمية متقلبة.

 

استقرار في الأسعار رغم التذبذب

وأشار سعد، خلال ظهوره في برنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري، إلى أن سعر جرام الذهب يسجل حاليًا نحو 4545 جنيهًا، بانخفاض طفيف عن مستوى 4575 جنيهًا الذي شهده سابقًا، موضحًا أن هذا التراجع يعود جزئيًا إلى استقرار وتراجع سعر الدولار محليًا، بعد ضخ استثمارات ومدخرات أجنبية ساهمت في تحسين وفرة العملة.

 

تأثيرات عالمية: ترامب والفيدرالي الأمريكي

وربط خبير الذهب بعض التذبذبات السعرية بعوامل عالمية، من بينها قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 15% على واردات من الاتحاد الأوروبي، مما يعزز الضغوط التضخمية ويدعم ارتفاع الذهب كملاذ آمن.

كما أشار إلى أن اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي المرتقب قد يُحدث تأثيرًا مباشرًا، ففي حال تم تثبيت سعر الفائدة، ستستقر أسعار الذهب، أما في حال تم خفض الفائدة، فستتجه الأسعار للارتفاع لتعويض الانخفاضات السابقة.

 

الذهب خيار آمن.. والفرصة سانحة

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الذهب لا يزال الاستثمار الأكثر أمانًا للأفراد الراغبين في حماية أموالهم من تقلبات السوق، مشددًا على أن الأسعار الحالية فرصة مناسبة للشراء، خاصة لمن يمتلكون سيولة نقدية.

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