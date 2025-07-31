الكابينت الإسرائيلي ناقش ضم مناطق في غزة حال عدم التوصل إلى اتفاق مع حماس

اجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، مساء الأربعاء، لبحث تطورات اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط أجواء من التشاؤم حيال مسار المفاوضات، وناقش خلاله احتمال ضم مناطق في غزة في حال فشل التوصل إلى اتفاق، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.



وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن "اجتماع الكابينت مساء الأربعاء عُقد في ظل أجواء من التشاؤم حيال مسار المفاوضات".

ونقلت القناة عن مصدر سياسي مطّلع على تفاصيل المفاوضات قوله إن "فرصة التوصل إلى اتفاق تتضاءل الآن"، وإن "إسرائيل لن تصبر طويلًا".



وأوضح المصدر أن "حماس متمسكة برفضها، وتستمر في اتباع رغباتها، ولا تربطها صلة بالواقع"، وأكد أنه "تم تبليغ حماس أنه في غضون أيام قليلة، وفي حال عدم إحراز تقدم في المفاوضات، سيزيد الجيش الإسرائيلي الضغط العسكري على قطاع غزة".

وكانت إسرائيل قد أبلغت الوسطاء الليلة، بموقفها بشأن رد حماس على الخطة، حيث أعربت إسرائيل عن رفضها لمطلب حماس بالانسحاب من محور فيلادلفيا ومحيطه، بدعوى أن هذه الخطوة قد تُضعف القدرة على حماية التجمعات السكانية الجنوبية.



واستؤنفت في الآونة الأخيرة محادثات وجهود نشطة من أجل التوصل إلى اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.



وتضمن الاقتراح المطروح هدنة مدتها 60 يومًا تشمل وقف القتال وتبادلًا جزئيًا للأسرى والمحتجزين، ثم إطلاق مفاوضات تهدف إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب.



إلا أن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أعلن في 24 يوليو الجاري، تعثّر الجولة الأخيرة من المحادثات غير المباشرة بين حركة "حماس" وإسرائيل التي كانت تجري في الدوحة، وقرر سحب الوفد الأمريكي من مفاوضات غزة للتشاور، متهمًا حركة حماس بعدم الرغبة في التوصل لوقف إطلاق النار بالقطاع.



من جانبها، عبّرت حركة "حماس" عن استغرابها من تصريحات ويتكوف تجاه موقف الحركة، مؤكدة حرصها على استكمال المفاوضات، والتوصّل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

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