الخميس 31 يوليو 2025
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خارج الحدود

حماس ترفض الدخول في مفاوضات وقف إطلاق النار قبل تحسين الوضع الإنساني في غزة

حركة حماس، فيتو
حركة حماس، فيتو

كشفت صحيفة جيروزاليم بوست، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن حركة "حماس" أبلغت الوسطاء الدوليين بأنها لن تدخل في أي مفاوضات أو محادثات لوقف إطلاق النار قبل حدوث تحسّن ملموس في الأوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة.

شروط حماس لاستكمال مفاوضات وقف حرب غزة

وأشارت المصادر إلى أن قيادة حركة حماس شددت على أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في ضمان وصول المساعدات الإنسانية، ورفع الحصار، وتأمين احتياجات السكان من الغذاء والدواء والمياه والكهرباء، في ظل التدهور المتسارع للأوضاع المعيشية في قطاع غزة نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة.

جهود مصرية قطرية أمريكية لوقف إطلاق النار في غزة

وأكدت جيروزاليم بوست أن هذا الموقف يأتي في وقت تتكثف فيه الجهود الإقليمية والدولية، خصوصًا من قبل مصر وقطر والولايات المتحدة، لإحياء مسار التهدئة، وسط تعقيدات ميدانية وسياسية تعرقل الوصول إلى اتفاق شامل.

ويُعد هذا الإعلان من قبل "حماس" مؤشرًا جديدًا على تشدد المواقف السياسية، وربط الحركة بين أي مسار تفاوضي وبين الاستجابة الفعلية للاحتياجات الإنسانية العاجلة لسكان القطاع المنكوب.

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