سعيد صالح، سلطان الكوميديا الذي آثر عادل إمام على نفسه وحلمي بكر قضى على حلم عمره

سعيد صالح ، فنان كوميدي، لقب بسلطان الكوميديا، قدم ثنائيات كوميدية في المسرح والسينما والتليفزيون مع الفنان عادل إمام، عشق المسرح ولم يتخلَّ عنه، يعتبر نفسه ممثلًا مسرحيًّا أولًا وأخيرًا، من أشهر مسرحياته “هاللو شلبى ومدرسة المشاغبين والعيال كبرت”، حتى إنه قدم أكثر من 300 مسرحية.

ولد سعيد صالح في مثل هذا اليوم 31 يوليو من عام 1940 ــ ورحل في الأول من أغسطس 2014، تخرج من كلية الآداب عام 1960 واكتشفه الفنان حسن يوسف وقدمه إلى مسرح التليفزيون، وجاءت انطلاقته الحقيقية فى مسرحية مدرسة المشاغبين فى دور مرسى الزناتى ثم دور سلطان السكرى فى مسرحية العيال كبرت.

قصر الشوق كان البداية

اتجه سعيد صالح إلى السينما أواخر الستينيات وبداية السبعينيات من القرن الماضي فقدم شخصية إسماعيل لطيف في فيلم "قصر الشوق"، ومن أفلامه أيضًا “الدخيل، إضراب الشحاتين، كيف تسرق مليونير، الحرامي، ورد وشوك، ربع دستة أشرار، شقة مفروشة، العذاب فوق شفاه تبتسم، لعبة كل يوم” وغيرها.

مع أحمد زكى فى مدرسة المشاغبين



عن بداياته الفنية قال سعيد صالح: “كنت من صغرى غاوى تمثيل أقلد الناس وسمعتهم بيقولوا الواد ده ينفع ممثل فصدقت نفسى، وابتديت اهتم بالتمثيل واتفرج على المسرح لحد ماجات فرصة مسرح التلفزيون وقدمت وسط عدد كبير، واختبروا الناس وطلعت الأول على الدفعة اللى كنت فيها وبدأت تمثيل بجد بقى، بس كنت مركز على إنى أمثل مسرح”.

ثنائي فني مع عادل امام

تعرف سعيد صالح على الفنان عادل إمام من خلال فرق التمثيل من المدارس، وقامت صداقة جميلة من أندر صداقات الوسط الفنى، فعملا معا في مسرحية البيجامة الحمراء في أدوار صغيرة جدا، بعدها كونا ثنائيا فنيا استمر سنوات طويلة فى جميع مجالات الفنون فقدما بعد مدرسة المشاغبين عام 1972، وفى السينما قدما “رجب فوق صفيح ساخن، المشبوه، على باب الوزير، الهلفوت، أنا اللي قتلت الحنش، سلام يا صاحبي، بخيت وعديلة، أمير الظلام”، وآخر أعمالهما فيلم زهايمر وغيرها.

سعيد صالح مع عادل إمام فى مدرسة المشاغبين

قدم سعيد صالح للمسرح بعيدا عن عادل إمام مسرحيات حققت نجاحا كبيرا، لكنها كانت بطولة جماعية لم ينفرد فيها بالبطولة لأنه كما يقول النقاد إنه من الممثلين الذين يؤثرون الغير على أنفسهم، حتى إنه تنازل مثلا عن شخصية بهجت الأباصيرى الشخصية الرئيسية في مسرحية مدرسة المشاغبين التي كانت مرسومة له واختارها صديق عمره عادل إمام، من هذه المسرحيات: هاللو شلبى، العيال كبرت، قاعدين ليه، حلو وكداب، كعبلون، اخطف واجرى، الفلوس حبيبتى، اللص الشريف، كبارية، حارة السقا وغيرها.

بعد نجاحات كوميدية متعددة اتجه سعيد صالح إلى الدراما فقدم مسلسلات: السقوط في بئر سبع، المصراوية، آن الأوان، أحلام الفتى الطائر مع عادل إمام، رجل بلا ماضي، البراري والحامول، المارد، العبقري، عودة الروح، أشجان، هارب من الأيام وغيرها وآخر مسلسلاته "شوقية وعيال عيالها" مع رجاء الجداوى.

حب الغناء والتلحين

عشق الفنان سعيد صالح الغناء والتلحين، بجانب حبه للتمثيل، بل وذكر في بعض اللقاءات التليفزيونية له أنه أحب الغناء أكثر من التمثيل، إذ شارك بعد خروجه من السجن ــ لاتهامه فى قضايا إدمان المخدرات ــ بعدد من الألحان لكبار الشعار من بينهم صلاح جاهين، أحمد فؤاد نجم وفؤاد حداد،

رفضته نقابة الموسيقيين

إلا أنه وخلال الثمانينيات، قرر سعيد صالح الانضمام إلى نقابة الموسيقيين للحصول على عضويتها، لكنه فشل في اجتياز الاختبار، بحسب ما رواه الموسيقار حلمي بكر، الذي كان ضمن لجنة التحكيم وقتها، ورفض إجازة صوت «صالح»، معتبرًا إياه مؤديًا وليس مغنيًا أو مطربًا، فضلا عن أنه ملحن سماعي، ولا يكتب نوتة موسيقية.

رحيل بأزمة قلبية

أصيب الفنان سعيد صالح بأزمة قلبية حادة استمرت معه شهورا حتى رحل عام 2014 وهو في الرابعة والسبعين من عمره بعد أن خلف تراثا كوميديا فنيا مسرحيا وسينمائيا وتليفزيونيا.

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