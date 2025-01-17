تصريحات صادمة للفنان فكري صادق عن سعيد صالح (فيديو)

رحل عن عالمنا صباح اليوم الفنان فكري صادق، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة الفترة الماضية.

وقد سبق وأثار الفنان الراحل فكري صادق حالة من الجدل في عام 2022، وذلك بسبب تصريحاته الصادمة حول الفنان القدير سعيد صالح.

تصريحات فكري صادق عن سعيد صالح

فخلال لقائه مع أحد البرامج المتلفزة وصف فكري صادق الفنان الراحل سعيد صالح بـ “الممثل العادي”، وأن موهبته لم تكن فريدة من نوعها، وهناك من يشبهونه في التمثيل.

فقال صادق: “فيلم سلام يا صاحبي كان بالنسبة لي عادل إمام، لكن سعيد صالح ممثل عادي وفيه كتير زيه”.

كما تم نشر تصريحات مسجلة للفنان فكري صادق، عبر إحدى المنصات الإلكترونية، والتي قال فيها “سعيد صالح، كان قدوة سيئة للممثل، لأنه دخل السجن، وكان يحب المخدرات أكثر من بنته، ولا يملك من الإنسانية أي قدر ضئيل، وهو لا يملك من الذكاء، مرمط الفن، عمل أعمال سيئة هي أفلام المقاولات، أي حد كان يديه 2000 جنيه، الصبح كان يقوم يصور، ويروح يشتري بهم الكوكايين”.

تعرض فكري صادق للهجوم بسبب تصريحاته

وأدت هذه التصريح فتح إلى هجوم شديد على الفنان فكري صادق حيث انتقده عدد كبير من الجمهور مشددين على ثيمة الفنان الراحل سعيد صالح والذي يعد أحد أيقونات الكوميديا في تاريخ الفن المصري.

رد ابنة الفنان سعيد صالح

وخرجت هند سعيد صالح لترد على تلك التصريحات وقالت ساخرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “إيه اللذاذة دي يا أستاذ فكري، أنا مش هرد على حضرتك، لأن اللهم لك الحمد الكومنتات قايمة بالواجب”.

وفي منشور آخر وجهت نجلة الفنان الراحل رسالة إلى والدها حيث نشرت صورة لها برفقته وعلقت عليها قائلة: "يا سيعا.. يا حبيبى يا روحي يا قلبي.. لا هو يوم ميلادك ولا ذكرى وفاتك ولا عيد من العيدين المرتبطين مع الناس بالعيال كبرت ومدرسة المشاغبين".

وأضافت: "جملة على لسان ضيف في برنامج اتقالت في سياق الكلام اللي أساسًا ما كنتش طرف فيه لا من قريب ولا من بعيد ولا حتى كنت في عنوان الفيديو.. اتقلبت مظاهرة حب لـ #سعيد_صالح ومش النهارده بس.. كل فترة ليك نفحة.. فجأة ومن غير مناسبة".

واختتمت: "يا رب تكون من الناس اللي ينطبق عليهم من حبه ربه حبب فيه خلقه.. ربنا يسعدك ويراضيك.. وبالنسبة لي أنا.. اللهم لك ألف حمد وشكر.. ربنا يرزقني ربع الحب ده.. يا بختي بيك".

نجل الفنان فكري صادق يدافع عن والده

وتدخل الفنان مراد فكري نجل الراحل فكري صادق ليدافع عن والده ويوضح حقيقة التصريحات التي قالها والده، والتي وصفها بـ"العفوية"، فقال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي: “إن كانت كلمة طلعت غلط أو سوء تفاهم حصل بشكل مفاجئ مش معناه إنه قتل قتيل، وراعوا السن والعفوية في الكلام، الناس دي أكبر من إننا نلوم عليها أو محاسبتهم بالكلمة، لأن سعيد صالح دا نجم كبير وفكري صادق فنان كبير، وشكرًا للمتفهمين للموقف وعارفين إن دا مش طبع والدي”.

وأوضح: "يبقى الموضوع سوء تفاهم ويجب توضيحه بشكل صحيح للناس في أقرب وقت، ولكل عشاق النجم سعيد صالح وأنا أولهم طبعًا، بس احترامًا منكم ورجاء وليس أمرًا من حضراتكم بلاش نكبر المواضيع ونشمت في بعض بالسرعة دي علشان ممكن يبقى موقف ويزعل ناس وإخوات وأصدقاء من بعض عشرتهم وصداقتهم قد عمر جيل كامل زي جيلنا الحالي".

تصريحات الفنان فكري صادف عن الأزمة

وتحدث صادق في أحد اللقاءات التلفزيونية عن هجومه على الفنان الراحل سعيد صالح، فقال: "سعيد صالح أذاني كتير جدا، أنا سامحته وقلت هذا لابنة الفنان سعيد صالح، هند أنا مسامحه واعتذرت لها، ووالدي الله يرحمه قال لى: اللى يحبك يخدمك فى أكل عيشك، والموضوع خلص إعلاميا واعتذرت لهند، وأنا قلت اللى أنا عايز أقوله، وأتمنى أن ربنا يسامحني".

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