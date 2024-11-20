الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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فلسفة من خلف القضبان

الفنان سعيد صالح لماذا رفض الخروج من السجن؟!

في لحظة صادمة، كشف لنا الفنان الراحل سعيد صالح في حديث تلفزيوني قديم، عن عمق تفكيره، حين رفض الخروج من السجن. لم يكن هذا الرفض نابعًا من الخوف أو اليأس، بل من إدراك عميق لطبيعة البشر.

عندما سُئل عن سبب رفضه الخروج، أجاب بحكمة بالغة: هنا في السجن، أعرف كل المساجين. أعرف القاتل والحرامي وتاجر المخدرات. الجميع على حقيقته. أما بالخارج، فلن أستطيع تمييز أحد. كل الناس يبدون متشابهين، ويتحدثون بنفس اللغة، ولكن من يدري ما يخفيه كل منهم في قلبه؟

قصده إن الحياة بره مليانة أقنعة، ومش سهل تعرف الناس على حقيقتها.. فلسفة عميقة في كلمات بسيطة..

في هذه العبارة، نجد سعيد صالح يعبر عن صدمة اكتشافه لطبيعة الإنسان الحقيقية، بعيدًا عن الأقنعة الاجتماعية.. السجن، برغم قسوته، قدّم له فرصة فريدة لرؤية الناس كما هم، دون زيف أو تصنع.
مقارنة صارخة بين عالمين.

السجن، بالنسبة لسعيد صالح، كان عالمًا صغيرًا، محدد المعالم، حيث يعرف كل فرد بدوره ومسؤوليته. أما العالم الخارجي، فهو عالم واسع، مليء بالتعقيدات والمصالح، حيث يرتدي الجميع أقنعة مختلفة.

رسالة سعيد صالح تتجاوز حدود تجربته الشخصية. إنها دعوة  للتأمل في حياتنا، وفي العلاقات التي تربطنا بالآخرين. هل نحن حقًا نعرف من حولنا؟ أم أننا نكتفي برؤية السطح؟ أسئلة تطرح نفسها..

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في النهاية تذكرنا عبارة سعيد صالح، بفلاسفة كبار مع الفارق طبعا، مثل سقراط الذي كان يرى أن الحياة غير المدروسة ليست جديرة بالعيش، وأفلاطون الذي وصف العالم الخارجي بأنه مجرد ظل للحقيقة في مغارة الظلال.. فكلاهما سعى إلى الكشف عن الحقيقة وراء الأقنعة والصور الظاهرية.

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سعيد صالح المساجين المصالح الفنان الراحل سعيد صالح السجن الكاتب الصحفي محمد عبدالجليل فيتو بوابة فيتو

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