مواعيد مباريات اليوم الخميس 31 يوليو 2025 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس عدد كبير من المباريات الودية، ضمن استعدادات الأندية لانطلاق الموسم الجديد محليًّا وقاريًّا.

وتقام اليوم المباريات التالية:

مانشستر يونايتد × بورنموث - 4:30 فجرًا.

موناكو × تورينو - 11:30 ظهرًا.

برث جلوري × ميلان - 1:20 ظهرًا.

سيول × برشلونة - 2 ظهرا.. DAZN.

أرسنال × توتنهام - 2 ظهرا.. قناة الشارقة الرياضية.

الزمالك × غزل المحلة - 6 مساء.

روما × كاين - 7 مساء.

فياريال × جنوى - 8 مساء.

ليفانتي × قادش - 8 مساء.

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