الخميس 31 يوليو 2025
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 31 يوليو 2025 والقنوات الناقلة

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

تقام اليوم الخميس عدد كبير من المباريات الودية، ضمن استعدادات الأندية لانطلاق الموسم الجديد محليًّا وقاريًّا.

وتقام اليوم المباريات التالية:

مانشستر يونايتد × بورنموث - 4:30 فجرًا.

موناكو × تورينو - 11:30 ظهرًا.

برث جلوري × ميلان - 1:20 ظهرًا.

سيول × برشلونة - 2 ظهرا..  DAZN.

أرسنال × توتنهام - 2 ظهرا.. قناة الشارقة الرياضية.

الزمالك × غزل المحلة - 6 مساء.

روما × كاين - 7 مساء.

فياريال × جنوى - 8 مساء.

ليفانتي × قادش - 8 مساء.

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مانشستر يونايتد تورينو برشلونة أرسنال الزمالك

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