روما يضم نجم برايتون على سبيل الإعارة

أعلن نادي روما الإيطالي، عبر موقعه الرسمي، عن التعاقد مع المهاجم الأيرلندي إيفان فيرجسون قادمًا من نادي برايتون الإنجليزي، وذلك على سبيل الإعارة مع خيار الشراء مقابل 40 مليون يورو وفقا لتقارير صحفية.

روما يضم نجم برايتون

ويعد فيرجسون، أول لاعب أيرلندي ينضم إلى صفوف روما في تاريخه، حيث بدأ مسيرته مع نادي بوهيميان قبل الانتقال إلى برايتون عام 2021، ثم قضى النصف الثاني من موسم 2024/2025 معارًا إلى وست هام يونايتد.

ويمتلك فيرجسون خبرة دولية مع منتخب أيرلندا، حيث شارك لأول مرة في نوفمبر 2022 وسجل أربعة أهداف خلال 18 مباراة دولية، كما خاض إجمالًا 103 مباريات مع الأندية والمنتخب، مسجلًا 21 هدفًا.

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