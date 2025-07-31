أوباميانج لجماهير مارسيليا الفرنسي: سنحدث ضجة كبيرة ولا أطيق الانتظار للعب مجددا

الدوري الفرنسي، وصل بيير إيميريك أوباميانج، إلى مطار مارينيان الأربعاء، تمهيدًا للانتقال إلى مارسيليا الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووجد أوباميانج حشدًا جماهيريًّا كبيرًا في استقباله فور وصوله إلى المطار، للاحتفال بعودته من جديد إلى نادي مارسيليا، الذي سبق وأن ارتدى قميصه في الموسم قبل الماضي.

وقال أوباميانج في تصريحات صحفية، قائلًا: "لقد افتقدت كل هذا، ومن الرائع رؤية كل هؤلاء المشجعين أنا متأثر، أقول لكم الحقيقة، أنا متأثر وسعيد جدًا برؤيتكم جميعًا".

وأضاف: “هذه السنة، سنحدث ضجة كبيرة لا أطيق الانتظار للعب مجددًا في ملعب فيلودروم، في الطائرة، لمحت الملعب قليلًا”.

بيان مارسيليا بشأن عودة أوباميانج

وأعلن نادي مارسيليا، وصيف بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، في بيان مساء الثلاثاء، أن مهاجمه السابق الدولي الجابوني بيير إيميريك أوباميانج سيعود إلى صفوفه بعد موسم قضاه مع القادسية السعودي.

وقال النادي إن المهاجم البالغ من العمر 36 عاما سيصل إلى جنوب فرنسا في وقت متأخر مساء غد الأربعاء، مشيرا الى أنه سيرتدي قميص النادي من جديد بمجرد اجتيازه الفحص الطبي وتوقيع عقده رسميًّا، ربما الخميس المقبل.

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