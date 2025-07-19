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رياضة

صدمة بالقادسية بعد رفض أوباميانج الانتقال للدوري السعودي

أوباميانج،فيتو
أوباميانج،فيتو

 تلقى نادي القادسية السعودي صدمة برفض  المهاجم الجابونى إيميريك أوباميانج العرض الرسمي المقدم من النادي السعودي للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لما نقلته صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، فقد رفض أوباميانج العرض الرسمي المُقدم من الاتفاق، رغم أنه كان الأعلى ماليا، وذلك نظرًا لرغبته في العودة إلى ناديه السابق مارسيليا الفرنسي الذي يرغب في ضمه خلال الميركاتو الصيفي الجارى.


وأكدت الصحيفة أن اللاعب الجابونى أبلغ إدارة الاتفاق بقراره النهائي، مؤكدًا رغبته في مواصلة مسيرته الأوروبية بعد نهاية عقده رسميًا مع القادسية.

 

وكان أوباميانج قد لعب في صفوف فريق مارسيليا الفرنسي في موسم 2023- 2024 قبل أن ينتقل إلى نادي القادسية السعودي في شهر يونيو من العام الماضي 2024.

الجدير بالذكر أن القادسية قد أعلن في وقت سابق، رحيل أوباميانج بعد موسم واحد مع الفريق، قدم خلاله أداءً لافتًا، حيث شارك في 36 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 21 هدفًا وصنع 3 أهداف أخرى.

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