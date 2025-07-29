رسميا، أوباميانج يعود إلى فريقه السابق في فرنسا

أعلن نادي مارسيليا، وصيف بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أن مهاجمه السابق الدولي الجابوني بيير إيميريك أوباميانج سيعود إلى صفوفه بعد موسم قضاه مع القادسية السعودي.

بيان مارسيليا بشأن عودة أوباميانج

وقال النادي إن المهاجم البالغ من العمر 36 عاما سيصل إلى جنوب فرنسا في وقت متأخر مساء غد الأربعاء، مشيرا الى أنه سيرتدي قميص النادي من جديد بمجرد اجتيازه الفحص الطبي وتوقيع عقده رسميا، ربما الخميس المقبل.

أرقام من مسيرة أوباميانج

ودافع المهاجم السابق لآرسنال وتشيلسي وبرشلونة عن ألوان مارسيليا في موسم 2023-2024، مسجلا 30 هدفا مع 11 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، محطما الرقم القياسي على الإطلاق للأهداف في الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" (34 هدفًا)، وهي المسابقة التي تم اختياره فيها كأفضل لاعب.

وانتقل أوباميانج إلى القادسية بعد فشل مارسيليا في التأهل إلى البطولات الأوروبية حيث حل ثامنا في الدوري، لكنه فسخ عقده وديا مع النادي السعودي هذا الصيف بعدما قدم معه موسما جيدا سجل خلاله 17 هدفا مع ثلاث تمريرات حاسمة في 32 مباراة في الدوري حيث أنهاه في المركز الرابع، وبلغ معه المباراة النهائية لمسابقة كأس الملك التي خسرها أمام الاتحاد بطل الدوري أيضا.

كما لعب أوباميانج، الهداف التاريخي لمنتخب الجابون برصيد 35 هدفا، مع ميلان الإيطالي الذي أعاره لأندية ديجون وليل وموناكو وسانت إتيان الفرنسية، قبل الانتقال إلى بوروسيا دورتموند الألماني، حيث سطع نجمه بشدة.

وفاز أوباميانج بالعديد من الألقاب أبرزها الدوري الإسباني مع برشلونة موسم 2022-2023.

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