موعد مباراة مصر أمام منتخب إثيوبيا في تصفيات كأس العالم

بدأ العد التنازلي لانطلاق معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، استعدادا لمواجهتيه المقبلتين في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي تقام في ضيافة ثلاث دول هي أمريكا وكندا والمكسيك.

موعد انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

وحدد الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، يوم الأحد 31 أغسطس المقبل، موعدا لانطلاق معسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك

منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

موعد مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا

وتقام مباراة مصر أمام منتخب إثيوبيا يوم 5 سبتمبر المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة، كما تنقلها قناة أون سبورت المصرية على التردد الأرضي

ويحتاج منتخب مصر للفوز على إثيوبيا في اللقاء القادم من أجل رفع رصيده إلى 19 نقطة، تعزز موقعه في صدارة المجموعة الأولى التي يتصدرها حاليا برصيد 16 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني

في حال فوز منتخب مصر على إثيوبيا في موقعة الخامس من سبتمبر المقبل، سيقترب خطوة كبيرة من حسم بطاقة التأهل لمونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، وفي حال فاز في المباراة التالية لها على بوركينا فاسو، المحدد لها يوم 9 سبتمبر المقبل بالعاصمة البوريكنية واجادوجو، سيرفع رصيده إلى 22 نقطة ويكون قد ضمن رسميا التأهل لكأس العالم في بلاد العم سام

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