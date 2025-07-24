مستشار رئيس الجامعة البريطانية يحصل على جائزة الدولة للرواد 2024

أعلنت أكاديمية البحث العلمي، ووزارة التعليم العالي عن حصول الدكتور محمد إسماعيل، المستشار الأول لرئيس الجامعة البريطانية، ومؤسس جامعة مطروح، على جائزة الدولة للرُوّاد في مجال العلوم الأساسية لعام 2024، وذلك تقديرًا لما قدمه من إسهامات علمية وبحثية متميزة طوال مسيرته الأكاديمية.

وهنأت فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، والدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، الدكتور محمد إسماعيل، مؤكدين أن هذا التكريم يبرز الدور العلمي والأكاديمي الرائد له.

وأكدت الجامعة البريطانية، في بيان صحفي صادر عنها، أن الدكتور محمد إسماعيل يتمتع بخبرة واسعة وسجل حافل بالإنجازات في مجالي التعليم والبحث العلمي، من بينها تأسيس جامعة مطروح ووضع أسسها الأكاديمية والإدارية.

وشددت الجامعة على التزامها الدائم بدعم الكفاءات العلمية التي تسهم في خدمة المجتمع وتعزيز مكانة الوطن في المحافل الأكاديمية، معربة عن اعتزازها الكبير بوجود الدكتور إسماعيل ضمن قياداتها الأكاديمية.

جوائز الدولة للرواد والعلوم والتكنولوجيا 2024

يذكر أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أعلنت عن تكريم نخبة جديدة من كبار العلماء والباحثات المصريات، بمنحهم جوائز الرواد وجوائز المرأة لعام 2024، وذلك خلال اجتماع مجلس الأكاديمية رقم (182)، الذي ترأسه الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وبلغ إجمالي عدد الجوائز التي تم منحها هذا العام 63 جائزة، فاز بها 67 عالمًا، وتوزعت الجوائز كالتالي:

جائزتا النيل (العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة): قيمة كل جائزة 500 ألف جنيه وميدالية ذهبية وشهادة تقدير مقدمة من الأكاديمية، وقد فاز الدكتور صلاح صبرى أحمد عٌبيه، مدير مركز الفوتونات والمواد الذكية- مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بجائزة النيل في العلوم، والدكتور طارق عبد المنعم معين الديسطى، أستاذ متفرغ بمركز أمراض الكلى والمسالك البولية- جامعة المنصورة بجائزة النيل للعلوم التكنولوجية المتقدمة.

الجوائز التقديرية: 3 جوائز (تم حجب 7)، قيمة كل منها 200 ألف جنيه وميدالية ذهبية وشهادة.

جوائز التفوق: 7 جوائز، قيمة كل منها 100 ألف جنيه وميدالية فضية وشهادة.

الجوائز التشجيعية: 40 جائزة، مُنحت لـ43 فائزًا من شباب الباحثين، قيمة كل منها 50 ألف جنيه وشهادة.

جوائز الرواد: 4 جوائز، قيمة كل منها 100 ألف جنيه ودرع الأكاديمية وشهادة.

جوائز المرأة: 4 جوائز تقديرية (50 ألف جنيه للجائزة الواحدة) و3 جوائز تشجيعية مُنحت لـ4 فائزات وحجب واحدة (30 ألف جنيه للجائزة).

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