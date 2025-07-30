اجتماع موسع لتعليم الإسكندرية استعدادا لانطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

عقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بـمحافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء اجتماعا موسعا، استعدادا لانطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بالاستعداد لامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025.

بحضور نجلاء سليم وكيل المديرية وعبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام وأميرة جبر مدير عام الشئون التنفيذية وأمل حسان مدير عام التعليم الفني وأحمد السيد مدير عام الشئون المالية والإدارية ومديرى عموم الإدارات التعليمية التسع.

وفى بداية حديثه وجه الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية الشكر لمديري عموم الإدارات التعليمية التسع ومديري عموم المديرية للجهد المبذول خلال فترة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية وظهور فعاليات مديرية التربية والتعليم بالمظهر الحضاري المشرف.

وقد شدد مدير المديرية بمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من تطهير وتعقيم اللجان استعدادا لامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية السبت المقبل وأكد على متابعة حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان للطلاب والمعلمين، مشدِّدًا على ضرورة التأكيد على المراقبين بالتواجد قبل اللجان بفترة كافية.

وفي سياق متصل أوضح أنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية وغرفة عمليات بالمديرية لمتابعة الامتحانات، هذا ومن المقرر لامتحانات الشهادة الإعدادية أن تنتهي يوم الخميس الموافق 7 من أغسطس المقبل وفق الجداول المعلنة.

وقد وجه مدير المديرية على تفعيل الأنشطة الصيفية بالإدارات التعليمية التسع ؛ وذلك لتنمية وتعزيز قدرات أبنائنا الطلاب وتنمية مهاراتهم وتعزيز روح الولاء والانتماء واكتشاف ورعاية الموهوبين أثناء فترة الأجازة الصيفية بمراكز تنمية القدرات بجميع الإدارات التعليمية بمدارس الإسكندرية.

وشدد الدكتور عربي أبوزيد فى نهاية حديثه على الانتهاء من الصيانات الشاملة والبسيطة خلال الفترة القادمة لدخول العام الجديد والمدارس منتهية من جميع الصيانات لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي القادم.

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