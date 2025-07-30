الأربعاء 30 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اجتماع موسع لتعليم الإسكندرية استعدادا لانطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

الإسكندرية
الإسكندرية

عقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بـمحافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء اجتماعا موسعا، استعدادا لانطلاق امتحانات الدور الثاني  للشهادة الإعدادية.

محافظ كفر الشيخ يناقش ملف المنشآت الآيلة للسقوط

التأمين الصحي: لا تغيير في قواعد صرف الأدوية للمرضى

يأتي ذلك في ضوء توجيهات  الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بالاستعداد لامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025.

بحضور نجلاء سليم وكيل المديرية وعبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام وأميرة جبر مدير عام الشئون التنفيذية وأمل حسان مدير عام التعليم الفني وأحمد السيد مدير عام الشئون المالية والإدارية ومديرى عموم الإدارات التعليمية التسع.

وفى بداية حديثه وجه الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية الشكر لمديري عموم الإدارات التعليمية التسع ومديري عموم المديرية للجهد المبذول خلال فترة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية وظهور فعاليات مديرية التربية والتعليم بالمظهر الحضاري المشرف.

وقد شدد مدير المديرية بمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية  من تطهير وتعقيم اللجان  استعدادا لامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية السبت المقبل وأكد على متابعة حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان للطلاب والمعلمين، مشدِّدًا على  ضرورة التأكيد على المراقبين بالتواجد قبل اللجان بفترة كافية.

وفي سياق متصل أوضح أنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية وغرفة عمليات بالمديرية لمتابعة الامتحانات، هذا ومن المقرر لامتحانات الشهادة الإعدادية أن تنتهي يوم الخميس الموافق 7 من أغسطس المقبل وفق الجداول المعلنة.

وقد وجه مدير المديرية على تفعيل الأنشطة الصيفية  بالإدارات التعليمية التسع ؛ وذلك لتنمية وتعزيز قدرات أبنائنا الطلاب وتنمية مهاراتهم وتعزيز روح الولاء والانتماء واكتشاف ورعاية الموهوبين أثناء فترة الأجازة الصيفية بمراكز تنمية القدرات بجميع الإدارات التعليمية بمدارس الإسكندرية.

وشدد الدكتور عربي أبوزيد فى نهاية حديثه على الانتهاء من الصيانات الشاملة والبسيطة خلال الفترة القادمة لدخول العام الجديد والمدارس منتهية من جميع الصيانات لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي القادم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكندرية الفريق أحمد خالد للشهادة الإعدادية

مواد متعلقة

عطا عفيفى يعرض "بصمة لون" بقاعة صلاح طاهر في الأوبرا

دراسة رائدة لباحثين من الجامعة الأمريكية بالقاهرة تكشف ارتباط ارتفاع درجات الحرارة بالسرطان

محافظ كفر الشيخ يناقش ملف المنشآت الآيلة للسقوط

المؤبد لمدرس فى الإسكندرية تعدى على 10 طالبات داخل المدرسة

الأكثر قراءة

المؤبد لمدرس فى الإسكندرية تعدى على 10 طالبات داخل المدرسة

8 قرارات جديدة وعاجلة لمجلس الوزراء، تعرف عليها

التصحيح إلكتروني بلا تدخل بشري، التعليم تنفي مزاعم التلاعب في تصحيح "البابل شيت"

بسبب أزمة محطة جزيرة الدهب، فرمان عاجل من مدبولي للوزراء

بيان عاجل من أمين حزب الله بشأن نزع سلاح الجماعة اللبنانية

سبب استقالة نائب الرئيس وأمين الصندوق، ننفرد بنشر مخالفات عقد ملابس اتحاد تنس الطاولة (مستندات)

وزير الكهرباء يكشف مفاجأة بشأن أزمة انقطاع التيار بالجيزة لفترات طويلة

الجريدة الرسمية تنشر قرارًا برفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الإرهاب

خدمات

المزيد

الروس يواصل الانخفاض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025

140 ألف جنيه للسلندرات، سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 30-7-2025

تعرف على أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 30-7-2025

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

شخصيات لا تنسى لـ لطفى لبيب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الخمر إذا تحولت إلى خل؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

تفسير رؤية الدود الأسود في المنام وعلاقتها بالوقوع فى كرب شديد

بعد حديث علي جمعة عن المهدي المنتظر، ترتيب علامات الساعة الكبرى

المزيد
الجريدة الرسمية
ads